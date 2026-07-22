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مرگ ۹ کارگر در یک پروژه تونل‌سازی هند

مرگ ۹ کارگر در یک پروژه تونل‌سازی هند
کد خبر : 1816824
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در پی وقوع حادثه‌ای در یک پروژه عمرانی در هند، دست‌کم ۹ کارگر بر اثر نشت گاز در داخل یک تونل جان خود را از دست دادند و سرنوشت تعدادی دیگر همچنان نامشخص است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان رانش زمین در یکی از پروژه‌های تونل‌سازی در هندوستان، گاز متان از لایه‌های زیرزمینی منتشر شد و به دنبال آن، شماری از کارگران حاضر در محل دچار حادثه شدند. براساس گزارش‌های اولیه، تاکنون مرگ دست‌کم ۹ کارگر تأیید شده است. 

گفته می‌شود عملیات امداد و نجات به دلیل انتشار گسترده و خطرناک گاز متان با دشواری‌های جدی روبه‌رو شده و همین مسئله روند جست‌وجو برای یافتن کارگران مفقودشده را کند کرده است. 

این حادثه بار دیگر موضوع ایمنی در پروژه‌های بزرگ عمرانی و ضرورت پیش‌بینی مخاطرات ناشی از فعالیت در فضاهای زیرزمینی را برجسته کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که نبود تمهیدات کافی برای کنترل نشت گاز و مدیریت بحران، می‌تواند به تلفات سنگین انسانی منجر شود.

 

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