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جزئیات حمله با سلاح سرد به پاکبان شهرداری نکا/ به «امنیت پاکبانان» توجه شود

جزئیات حمله با سلاح سرد به پاکبان شهرداری نکا/ به «امنیت پاکبانان» توجه شود
کد خبر : 1816531
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یک پاکبان شهرداری نکا در حین انجام وظیفه در محدوده مسکن مهر (شهرک شهید سلیمانی)، هدف حمله با سلاح سرد قرار گرفت و از ناحیه سر به شدت مجروح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی روزهای گذشته حادثه‌ای ناگوار در محدوده مسکن مهر شهرک شهید سلیمانی شهرستان نکا به وقوع پیوست که طی آن، دو نفر از نیروهای زحمت‌کش خدمات شهری (پاکبان) در حین انجام وظیفه، مورد سوءقصد قرار گرفتند. فرد ضارب با استفاده از سلاح سرد به این پاکبانان حمله کرده و یکی از آنها را از ناحیه سر دچار جراحت شدید کرد. 

پس از وقوع حادثه، با هوشیاری شهروندان و همکاری نیروهای امدادی، پاکبان مجروح بلافاصله به بیمارستان بوعلی نکا منتقل شد. گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که روند درمانی وی زیر نظر پزشکان در حال پیگیری است و وضعیت عمومی او تحت کنترل قرار دارد. 

از قرار معلوم، با ورود سریع کارآگاهان پلیس به پرونده و انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، هویت متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی شد. ماموران انتظامی در عملیاتی غافلگیرانه، کمتر از چند ساعت پس از وقوع حادثه، موفق شدند ضارب را در مخفیگاه خود دستگیر کنند. 

این حادثه بار دیگر موضوع «امنیت جانی» کارگران خدمات شهری در ساعات کاری را به میان آورده است. فعالان کارگری منطقه تأکید دارند که پاکبانان به دلیل ماهیت شغلی و حضور در معابر در ساعات خلوت یا نیمه‌شب، بیش از دیگران در معرض آسیب‌های اجتماعی و حملات احتمالی قرار دارند و صیانت از جان این قشر زحمت‌کش باید در اولویت نهادهای نظارتی و انتظامی باشد.

 

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