جمعی از نیروهای شرکتی ظفر کویر دامغان که یکی از پیمانکاران مخابرات استان سمنان است، در تماس با خبرنگار ایلنا، به تاخیر در پرداخت حقوق، بلاتکلیفی معوقات و فقدان قراردادهای قانونی انتقاد کردند.

این نیروها با وجود نقش مهم خود در حفظ و پایداری شبکه مخابراتی، انتظار دارند حقوق قانونی‌شان به‌موقع پرداخت شود و امنیت شغلی آنان مورد احترام قرار گیرد.

آن‌ها در بیانیه‌ای به تشریح مطالبات قانونی خود پرداختند و از مسئولان درخواست کردند هرچه زودتر به مسئله رسیدگی کنند:

«سال‌هاست نیروهای شرکتی ظفر با وجود تمام سختی‌ها، مسئولیت حفظ و پایداری شبکه‌های مخابراتی استان سمنان را بر دوش کشیده‌اند؛ اما امروز خود این نیروها قربانی بی‌توجهی به ابتدایی‌ترین حقوق قانونی‌شان شده‌اند.

ما با صدایی رسا اعلام می‌کنیم که تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق، بلاتکلیفی قراردادهای کاری و نبود شفافیت در روابط استخدامی، دیگر قابل تحمل نیست.

کارگری که هر روز برای حفظ ارتباطات این استان تلاش می‌کند، چرا باید نگران پرداخت اجاره خانه، هزینه درمان، تحصیل فرزندان و تأمین معاش خانواده‌اش باشد؟

چگونه از کارکنان انتظار تعهد، مسئولیت‌پذیری و بهره‌وری وجود دارد، در حالی که ابتدایی‌ترین حقوق آنان در موعد مقرر پرداخت نمی‌شود و قراردادهای شفاف و قانونی در اختیارشان قرار ندارد؟

ما تأکید می‌کنیم که مطالبه ما نه امتیاز ویژه است و نه خواسته‌ای خارج از قانون؛ بلکه تنها اجرای قانون، احترام به کرامت نیروی کار و عمل به تعهدات قانونی است.

مطالبات صریح ما عبارت‌اند از:

- پرداخت فوری، کامل و بدون قید و شرط تمامی حقوق و معوقات.

- انعقاد قراردادهای شفاف، قانونی و منطبق با مقررات کار.

- تعیین زمان مشخص و پایبندی به پرداخت منظم حقوق.

- رعایت حقوق قانونی، امنیت شغلی و شأن تمامی کارکنان.

ما از مدیران شرکت مخابرات استان سمنان، شرکت پیمانکار و تمامی دستگاه‌های نظارتی و مسئول انتظار داریم که پیش از آنکه این نارضایتی‌ها گسترده‌تر شود، با تصمیمی قاطع و مسئولانه به این مطالبات قانونی رسیدگی کنند.»

انتهای پیام/