در دیدار با مدیر کل تامین اجتماعی گلستان مطرح شد؛
بحران معیشتی «کارگران ساختمانی»/ افزایش سهمیه بیمه ضروریست
رئیس انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی گرگان گفت: کارگران ساختمانی مشکلات معیشتی جدی دارند؛ باید همه مسئولین مرتبط کمک کنند تا مشکلات این قشر کاهش پیدا کند.
به گزارش ایلنا، علی اصغر دهسنگی در دیدار با مدیرکل تأمین اجتماعی استان گفت: بسیاری از کارگران ساختمانی با مشکلات جدی معیشتی روبهرو هستند. افزایش تعداد سهمیه بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران ساختمانی یک ضرورت است و حداقل میتواند بخش مهمی از دغدغههای معیشتی این قشر زحمتکش را کاهش دهد.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی همچنین از همکاری مثبت و سازنده تأمین اجتماعی طی یک سال اخیر قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه تعامل و همراهی اداره کل تأمین اجتماعی با مجموعه کارگران ساختمانی قابل توجه بوده و امیدواریم این روند هموار و حمایتی در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
در این دیدار، موضوعاتی همچون نحوه بازرسیها، افزایش ظرفیت بیمه، رسیدگی به مشکلات معیشتی کارگران، تسهیل روند ثبتنام بیمه و رفع موانع موجود در پروندههای بیمهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس انجمن کارگران ساختمانی تأکید کرد که حمایت از این قشر، بهطور مستقیم بر امنیت شغلی و کیفیت فعالیتهای عمرانی استان تأثیرگذار است.
رئیس کارگران ساختمانی با اشاره به شرایط سخت کاری و نبود امنیت شغلی پایدار برای این قشر، تأکید کرد که بسیاری از کارگران با وجود تلاش شبانهروزی، از حداقلهای رفاهی و حمایتی برخوردار نیستند و افزایش سهمیه بیمه میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهای معیشتی آنان داشته باشد.
او افزود که تداوم همکاری سازنده تأمین اجتماعی با مجموعه کارگران ساختمانی، زمینهساز بهبود وضعیت بیمهای، کاهش مشکلات پروندهها و ارتقای کیفیت خدمات خواهد بود و انتظار میرود این تعامل مثبت در سالهای آینده نیز تقویت شود.