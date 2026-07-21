به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در ابتدای این مراسم «مصطفی سالاری»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن گرامیداشت هفته تامین اجتماعی اظهار کرد: منابع و مصارف سازمان از دو جنگ اخیر تأثیر پذیرفت اما در خدمت‌رسانی سازمان وقفه‌ای بوجود نیامد حتی در این دوران یک درمانگاه، یک شعبه، مستمری، عیدی بازنشستگان یک روز هم تعطیل یا متوقف نشد. برخی مطالبات از دولت وصول شد و با وجود شرایط وضعیت بدتر نشد که این حاصل حمایت وزیر محترم تعاون و همراهی همکاران ما در تامین اجتماعی بود.

وی افزود: ما در دوره اسفندماه و جنگ، بدون استقراض از طریق منابع وصولی حق بیمه حقوق بازنشستگان را پرداخت کردیم و تنها عیدی بازنشستگان را با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستور دولت، استقراض کردیم. برای امسال اما باید برنامه ریزی ویژه شرایط موجود داشته باشیم تا خدمات مطلوبی به مراکز درمانی، مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان ارائه کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تامین نقدینگی و روش‌های نوین تامین مالی مثل توکنایز گفت: با استفاده از ظرفیت‌های جدید مطالبات مراکز دارویی و درمانی را حل می‌کنیم. دیدگاه ما باید بر محور حل مساله باشد و باید واقع بینانه از طریق روش‌های نوین مالی مثل توکنایز، برات و سفته الکترونیک و سهام و. . به مرور فشار بر منابع را کاهش دهیم.

وی با اشاره به تأکید وزیر محترم کار مبنی بر اجرایی شدن حساب انفرادی در سازمان بیان کرد: طرح بیمه متمرکز به این مسئله پاسخ خواهد داد و بزودی در شعب کشور اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما در بحث بیمه اقشار مانند رانندگان تاکسی و کارگران ساختمانی و. . با دستگاه‌های مرتبط برای شناسایی افراد واقعی تعامل کردیم. مثلا سازمان تاکسیرانی و وزارت راه با معرفی افراد به ما، کار شناسایی ما را راحت می‌کنند. درباره قالیبافان و کارگران ساختمانی نیز به همین نحو عمل خواهیم کرد.

سالاری گفت: درباره بیمه سخت و زیان‌آور باتوجه به‌ عدم رضایت کارگر و کارفرما، باید قوانین را در این حوزه به نحوی اصلاح کنیم که هم کارگر و کارفرما کمترین ضرر را متحمل شوند و هم منابع بین النسلی سازمان با اصلاحات قانونی حفظ شود.

او تاکید کرد: سامانه رسا در حوزه درمان و همچنین ساماندهی درمانگاه‌های ملکی تامین اجتماعی ذیل مراکز بیمارستانی ما، از اصلاحات مدیریت بخش درمان این سازمان در ماه‌های اخیر بوده است. سامانه رسا اطلاعات کامل بخش درمان ما را تجمیع می‌کند. همچنین سیستم «پکس» نیز برای جمع آوری اطلاعات تصاویر پزشکی و تصویربرداری در حوزه درمان راه اندازی شد.

سالاری اضافه کرد: در بخش پزشک خانواده و نظام ارجاع طرح بزرگی داریم که در تعامل با وزارت بهداشت در حال پیشرفت در اجرای نهایی این طرح هستیم. همچنین در بحث مطالبات پرستاران نیز اقدامات جدی کردیم. مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد نیز با نقد کردن اوراق واگذار شده تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز به زودی انجام خواهیم داد. با این اوصاف با راه حل‌های جدید در این شرایط به ناترازی نخواهیم رسید، زیرا با اجرای آن ۳۲ طرح مهم اصلاحی تامین اجتماعی -که ۲۰ مورد درون سازمانی و اجرایی شده است و ۱۲ مورد نیازمند تایید دولت و مجلس است- کسری نخواهیم داشت.

در پایان این مراسم، علاوه بر بازدید احمد میدری از نمایشگاه اسناد تاریخی سازمان تامین اجتماعی، با حضور و دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به صورت برخط و طی تماس تصویری با مراکز استانی سازمان تامین اجتماعی، ۱۲ پروژه عمرانی و توسعه خدمات درمانی افتتاح شد.

انتهای پیام/