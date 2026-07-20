به دنبال طرح مشکلات از سوی سخنگوی دولت، وزیر رفاه به رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان دستور بررسی و حل موضوع را صادر کرد.

وی با محکوم کردن جنایات آمریکایی-صهیونیستی در به شهادت رساندن شهروندان بی‌گناه، افزود: حمله به این خانواده نمادی از حمله به غیرنظامیان در جنگ اخیر بود، در حالی که رسانه‌های غربی به دروغ گفتند غیرنظامیان مورد حمله قرار نگرفتند.

میدری به خانواده این شهید گفت: خون‌های پاکی که همچون خون عزیزان شما بر زمین ریخته شده، بی‌پاسخ نخواهد ماند. همان‌گونه که در قرآن کریم آمده است، هر کس انسانی بی‌گناه را به قتل برساند، گویی همه انسان‌ها را کشته است. این جنایت، مصداق جنایت علیه بشریت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر حمایت از این خانواده گفت: سازمان بهزیستی هر آنچه در توان داشته باشد برای انجام وظیفه در قبال این خانواده انجام خواهد داد. از هیچ کمکی که در توانمان باشد دریغ نخواهیم کرد.

میدری به خانواده این شهیدان گفت: شما و اعضای خانواده مطمئن باشید هر کمکی از دستمان برآید، انجام خواهیم داد و در انجام وظیفه نسبت به این خانواده کوتاهی نخواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه هر دو شهید این خانواده از توان‌یابان بودند، تصریح کرد: خداوند به پدران و مادرانی که با صبر و ایثار از فرزندان توان‌یاب خود نگهداری و آنان را تربیت می‌کنند، اجر مضاعف عطا می‌کند و امیدوارم پاداش صبر شما را در دنیا و آخرت عنایت فرماید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از پیگیری مسائل مسکن این خانواده خبر داد و گفت: با توجه به اینکه دو نفر از اعضای این خانواده از توان‌یابان بودند، موضوع مسکن آنان را پیگیری خواهیم کرد تا این مسئله سامان یابد.