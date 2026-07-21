اعتراض بازنشستگان مخابرات به کاهش مزایای رفاهی/ به بیمه تکمیلی معترضیم
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران با راهاندازی کارزاری، خواستار توقف حذف تدریجی مزایای رفاهی، حفظ بیمه تکمیلی درمان و اجرای کامل آییننامه رفاهی ۸۹/۲۴ شدند. این کارزار تاکنون به امضای ۵ هزار و ۳۳۲ نفر رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امضاکنندگان این کارزار با انتقاد از تغییر نحوه ارائه بیمه تکمیلی درمان و الزام به استفاده از بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری، خواستار اجرای کامل تعهدات پیشبینیشده در آییننامه رفاهی شرکت مخابرات ایران شدهاند.
در متن این کارزار آمده است:
موضوع: اعتراض به حذف تدریجی حقوق رفاهی و بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان شرکت مخابرات ایران و درخواست اجرای کامل آییننامه رفاهی ۸۹/۲۴
«ما بازنشستگان شرکت مخابرات ایران با توجه به سوابق خدمت و نقش ارزشمند همکاران بازنشسته در توسعه و پیشرفت این مجموعه، نسبت به اقدامات اخیر در خصوص تغییر نحوه ارائه بیمه تکمیلی درمان و الزام بازنشستگان صندوق کشوری مخابرات به پذیرش بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض خود را اعلام میداریم.
بر اساس مفاد آییننامه رفاهی ۸۹/۲۴ شرکت مخابرات ایران و حقوق پیشبینیشده برای بازنشستگان این شرکت، انتظار میرود تمامی مواد و تعهدات رفاهی مندرج در این آییننامه بدون کاهش یا حذف اجرا گردد.
متأسفانه طی سالهای اخیر شاهد کاهش یا حذف تدریجی برخی مزایای رفاهی، از جمله موارد مرتبط با خواربار و مناسبتهای موضوع مواد ۲۵ و ۵۷ آییننامه بودهایم و اکنون نگرانی جدی وجود دارد که ماده ۵۸ مربوط به بیمه تکمیلی درمان نیز با تغییرات اخیر عملاً از حقوق قانونی و رفاهی بازنشستگان حذف یا محدود گردد.
بازنشستگان شرکت مخابرات ایران خواستار شفافسازی کامل در خصوص تصمیمات اتخاذشده و ارائه مستندات قانونی این تغییرات بوده و تأکید دارند که حقوق رفاهی ایجادشده در چارچوب آییننامههای مصوب نباید بدون رضایت و اطلاع ذینفعان کاهش یابد.
ما امضاکنندگان این کارزار درخواست داریم:
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اجرای کامل و بدون تفسیر آییننامه رفاهی ۸۹/۲۴ برای بازنشستگان فعلی و آینده شرکت مخابرات ایران.
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توقف هرگونه اقدام برای حذف یا کاهش مزایای رفاهی پیشبینیشده در آییننامه.
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شفافسازی رسمی شرکت مخابرات ایران درباره وضعیت بیمه تکمیلی درمان و حفظ حقوق بازنشستگان.
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بررسی مجدد تصمیمات اخیر با حضور نمایندگان قانونی بازنشستگان.
بازنشستگان شرکت مخابرات ایران خواهان حفظ شأن و جایگاه همکارانی هستند که سالها از عمر و توان خود را برای خدمت به این مجموعه صرف کردهاند و انتظار دارند حقوق رفاهی آنان مطابق تعهدات موجود حفظ و اجرا شود.»