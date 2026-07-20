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واریز حقوق تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد/ زمان واریز معوقات

واریز حقوق تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد/ زمان واریز معوقات
کد خبر : 1816113
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حقوق تیرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از دقایقی پیش، واریز حقوق تیرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی براساس حروف الفبا آغاز شده است.

قرار است واریز حقوق تا روز 31‌ام براساس الفبا ادامه داشته باشد.

بازنشستگان در انتظار واریز معوقات فروردین و اردیبهشت خود هستند؛ در اطلاعیه‌ای که تامین اجتماعی روز گذشته منتشر کرد، در این خصوص آمده است «در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقبا اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.» 

 

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