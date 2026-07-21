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چشمانتظاری کارگران «فولاد ازنا» برای بازگشت به کار/ خطوط تولید کاملاً آماده است اما....
تداوم تعطیلی مجتمع «فولاد ازنا» که سالهاست به دلیل چالشهای مالی و مدیریتی در رکود به سر میبرد، همچنان دغدغه اصلی نیروهای این مجموعه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتمع فولاد ازنا به عنوان یکی از قطبهای صنعتی منطقه، سالهاست که با توقف کامل فعالیت مواجه شده و معیشت کارگران آن را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه در سالهای گذشته وعدههای متعددی برای بازگشایی این واحد داده شده بود، اما بازدید اخیر رئیس ایمیدرو از این کارخانه و دستور ویژه وی برای تأمین اعتبارات مالی، بار دیگر موضوع احیای این واحد تولیدی را در صدر اخبار قرار داده است.
بر اساس اظهارات کارگران، تجهیزات و ماشینآلات این مجتمع از وضعیت مطلوبی برخوردار است و طبق برآوردهای فنی، حدود ۸۰ تا ۹۰درصد پروژه تکمیل شده است. آنچه در حال حاضر مانع اصلی برای آغاز به کار کارخانه محسوب میشود، نیاز به تزریق سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی برای راهاندازی کامل خطوط تولید است.
یکی از کارگران سابق این واحد با اشاره به سوابق پیگیریهای کارگران گفت: «ما در طول سالهای گذشته بارها از طریق مجاری قانونی و اداری استان، خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدهایم. مصوبات سفر سال ۱۴۰۰ رئیسجمهور نیز بر تعیین تکلیف این مجتمع تأکید داشت که متأسفانه تا به امروز محقق نشده است.»
وی افزود: «اکنون که زمزمههای ورود قاطعانه شرکت ایمیدرو برای حل این کلاف سردرگم شنیده میشود، کارگران این مجموعه به تحقق وعدهها دل بستهاند. برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگری که بهصورت مستقیم با این کارخانه ارتزاق میکردند، هیچچیز مهمتر از بازگشت به محیط کار و چرخش چرخهای تولید نیست.»
کارگران «فولاد ازنا» ضمن تأکید بر شرایط نامناسب اشتغال در شهرستان ازنا، از مسئولان ذیربط درخواست دارند با پرهیز از وعدههای تکراری، نسبت به تسریع در فرایند تأمین مالی و رفع موانع موجود اقدام کنند. این نیروهای باسابقه تصریح کردند که تمامی کارگران سابق این مجموعه، آماده به کار بوده و تنها منتظر اعلام رسمی برای شروع فعالیت تولیدی هستند.
گفتنی است، برنامه اعلامی ایمیدرو برای تکمیل زنجیره، رفع موانع بانکی و راهاندازی این مجتمع با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن ورق فولادی، در صورت اجرایی شدن در بازه زمانی ۱۴ ماهه، میتواند نقطه پایانی بر سالها بلاتکلیفی نیروی کار متخصص در این منطقه باشد.