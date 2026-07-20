عضو هیاتمدیره کانون عالی پیمانکاران برق کشور:
نگرانی بابت کارگران صنعت برق/ بحران مالی در کمین پیمانکاران است
عضو هیاتمدیره کانون عالی پیمانکاران برق کشور با انتقاد از انباشت مطالبات معوق و فشارهای مضاعف بیمهای و مالیاتی، خواستار بازآرایی ساختار این صنعت و حمایت فوری دولت از فعالان این حوزه شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست هماندیشی شرکت توزیع نیروی برق کردستان با انجمن پیمانکاران صنعت برق، ابعاد مختلف چالشهای اجرایی و معیشتی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. فعالان این صنعت هشدار دادند که تداوم وضعیت فعلی، نهتنها پروژههای نیرورسانی را با کندی مواجه کرده، بلکه امنیت شغلی نیروهای شاغل در این بخش را نیز به خطر انداخته است.
شاهرخ عابدینخواه، عضو هیاتمدیره کانون عالی پیمانکاران برق ایران، در این نشست یکی از کلیدیترین دغدغهها را «عدم پرداخت بهموقع مطالبات از سوی شرکتهای توزیع» دانست و تصریح کرد: «تداوم این وضعیت، فشار مالی سنگینی بر پیمانکاران وارد کرده و باعث اختلال در روند اجرای پروژههای ملی شده است.» وی بر ضرورت شفافیت در فرآیندهای قراردادی و تسریع در تسویه حسابها تأکید کرد.
عابدینخواه با اشاره به مشکلات بیمهای فعالان این صنعت، خواستار بازنگری در نحوه محاسبه حقبیمهها شد. او با بیان اینکه هزینههای بالای بیمه، توان فعالیت حرفهای را از پیمانکاران سلب کرده است، گفت: «باید تعامل سازندهای با سازمان تأمین اجتماعی شکل بگیرد تا با کاهش هزینههای سربار و ایجاد پوششهای مناسب بیمه مسئولیت، زمینه فعالیت پایدار در این صنعت فراهم شود.»
در ادامه این نشست، سید محمود حمیدی، دیگر عضو هیاتمدیره کانون عالی پیمانکاران برق، بر ضرورت تحول در ساختارهای اجرایی تأکید کرد. وی تشکیل کمیتههای تخصصی را راهکاری برای تسریع در تصمیمگیریها دانست و افزود: «ساماندهی نیروهای فعال در کانون و انجمنها به منظور چابکسازی و افزایش بهرهوری، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای ارتقای کیفیت فعالیتهای صنفی است.»
در پایان این نشست، ابراز امیدواری شد که تفاهمنامه امضا شده میان شرکت توزیع برق کردستان و انجمن پیمانکاران استان، به عنوان یک الگوی موفق، زمینهساز رفع موانع اداری، افزایش سرعت پروژهها و در نهایت بهبود وضعیت معیشتی و کاری نیروهای شاغل در صنعت برق کشور شود.