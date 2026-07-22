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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

بازنشستگان فرهنگی معترضند/ در مورد صندوق ذخیره پاسخگو باشند

بازنشستگان فرهنگی معترضند/ در مورد صندوق ذخیره پاسخگو باشند
کد خبر : 1815932
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یک فعال صنفی بازنشستگان فرهنگی گفت: بازنشستگان فرهنگی در مورد نحوه مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان اعتراضاتی دارند.

محمدرضا انتظاریان، نماینده بازنشستگان آموزش و پرورش در استان خراسان شمالی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بی‌توجهی مقامات ذی‌صلاح به مطالبه‌گری‌های بازنشستگان اظهار کرد: ما علی‌رغم اینکه پیش از این نامه‌نگاری و مطالبه‌گری کرده‌ایم و حتی به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌ایم، اما پاسخ مشخصی از سوی مقامات مسئول درباره واگذاری صندوق ذخیره یا واگذاری سهم مالکانه صندوق به فرهنگیان دریافت نکرده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگیان تمام راه‌های قانونی را برای استیفای حقوق خود طی کرده‌اند، تصریح کرد: ما در این مرحله، کارزاری خطاب به سران سه قوه نوشته‌ایم و صراحتاً اعلام می‌کنیم که اگر مسئولان مشکل صندوق ذخیره فرهنگیان را طی این یکی دو ماه حل نکنند، اعتراضات صنفی ما ادامه خواهد داشت.

در متن این کارزار مکتوب که با استناد به اصول ۲۲، ۳۴، ۴۰، ۴۹، ۵۶، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده، نویسندگان مطالبات پنج‌گانه خود را به شرح زیر بیان کرده‌اند:

  • اصلاح کامل اساسنامه صندوق با محوریت حقوق مالکانۀ اعضا؛
  • بازنگری در ترکیب هیئت امنا و ارکان مدیریتی با حضور مؤثر نمایندگان منتخب واقعی فرهنگیان؛
  • انتشار عمومی و منظم صورت‌های مالی، گزارش عملکرد، قراردادها و اطلاعات شرکت‌های تابعه؛
  • ایجاد سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از تعارض منافع، ارتقای شفافیت و پاسخگویی؛
  • تضمین مشارکت صاحبان سرمایه در تصمیمات کلان صندوق.

سخنگوی جنبش مطالبه‌گری فرهنگیان، از استقبال فرهنگیان از این کارزار اعتراضی خبر داد و گفت: این کارزار در ۲۴ ساعت نخست، امضای حدود ۶ هزار نفر از همکاران را جمع‌آوری کرده است و با این شتاب، قطعاً در یک هفته به بیش از صد هزار امضا خواهد رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این نامه فرصتی برای حل مسئله از مسیر گفتگو، قانون و اصلاح ساختاری است. در صورت استمرار بی‌توجهی، اعضا علاوه بر استفاده از تمام ظرفیت‌های مدنی، نسبت به آگاه‌سازی فرهنگیان برای انصراف از عضویت و توقف پرداخت حق عضویت اقدام خواهند کرد تا مسئولان بدانند پیش از هر اقدامی، ما تمام راه‌های قانونی را رفته بودیم.

 

 

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