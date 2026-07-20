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جزئیات مرگ تلخ یک کارگر پیمانکاری مس سرچشمه بر اثر برق گرفتگی

جزئیات مرگ تلخ یک کارگر پیمانکاری مس سرچشمه بر اثر برق گرفتگی
کد خبر : 1815921
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یک کارگر جوان شاغل در یکی از شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه، بر اثر حادثه برق‌گرفتگی جان خود را از دست داد. منابع کارگری، هویت این کارگر را «محمد شاهین» و سن او را ۲۷ سال اعلام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه‌ای تلخ در شرکت «کانی‌مس» (از شرکت‌های زیرمجموعه مجتمع مس سرچشمه) منجر به جان باختن یکی از کارگران جوان این مجموعه شد. بر اساس گزارش‌های رسیده، این حادثه طی روزهای گذشته رخ داده و قربانی آن، کارگری جوان با ۲۷ سال سن بوده است. 

اگرچه بررسی‌های کارشناسی برای تعیین علت دقیق این واقعه همچنان ادامه دارد، اما برخی از همکاران وی مدعی هستند که این حادثه ناگهانی، زمانی رخ داده که این کارگر حین نوشیدن آب دچار برق‌گرفتگی شدید شده است. 

فعالان صنفی کارگری در استان کرمان، با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بار دیگر بر لزوم رعایت دقیق پروتکل‌های ایمنی در محیط‌های معدنی وصنعتی تأکید کردند.

به گفته کارگران مجتمع مس سرچشمه، شواهد اولیه از احتمال نقص در سیستم‌های ایمنی یا فرسودگی تجهیزات حکایت دارد، اما نظر نهایی بر عهده بازرسان اداره کار و کارشناسان ذی‌صلاح خواهد بود. 

این حادثه در حالی رخ داده است که جامعه کارگری منطقه از فقدان امنیت جانی کافی در برخی بخش‌های عملیاتی ابراز نگرانی کرده و خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (HSE) هستند.

 

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