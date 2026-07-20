به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه، ۲۹ تیرماه، اساتید دانشگاه فرهنگیان که به اجبار و به صورت غیرقانونی اخراج شده‌اند، مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. این هشتمین تجمع اساتید دانشگاه فرهنگیان در یک سال اخیر است.

آنطور که تجمع‌کنندگان می‌گویند: پایان تیرماه ۱۴۰۵ قطع حقوق اساتید تطبیقی دانشگاه فرهنگیان یکساله می‌شود.

آنها در این تجمع بر محق بودن همه اساتید بالاجبار بازنشسته دانشگاه فرهنگیان مطابق مصوبه سال ۱۳۹۶ تاکید کردند و گفتند: کمسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمسیون آموزش و تحقیقات، کمسیون اصل ۹۰قانون اساسی و کمسیون حقوقی و قضایی مجلس و نایب رئیس مجلس و ۶۵ نفراز نمایندگان مجلس در نامه‌های متعدد جداگانه بر محقق بودن ما تاکید کرده‌اند.

این اساتید همچنین افرودند: رای مثبت و موکد معاونت حقوقی ریاست جمهوری درسه نامه متوالی، بازرس ویژه رییس‌جمهور در دونامه متوالی، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و معاون اول ریاست جمهوری هر کدام در دو نامه، همگی موید تقاضای استمرار خدمت اساتید بالاجبار بازنشسته دانشگاه فرهنگیان است.

این اساتید تاکید کردند: با وجود همه‌ی این آرا و نامه‌های تاکیدی، تاکنون وزیر آموزش وپرورش اقدامی نکرده‌اند و بجای استقبال از این آرا و تاکیدات، شمشیر دشمنی با اساتید دانشگاه فرهنگیان را که جرمی جز خدمت صادقانه نداشته‌اند از رو بسته‌اند!

تجمع‌کنندگان تاکید دارند: تمام این نامه‌ها با طی مراحل طولانی و با سختی بسیار، به دست مسئولان دانشگاه رسیده است اما مسئولان مربوطه به آن بی‌توجه بوده‌ و با بسیج امکانات دانشگاه و وزارت، دنبال بی اثر کردن این نامه‌ها و تضییع حقوق اساتید دانشگاه فرهنگیان بوده‌اند.

آنها در پایان گفتند: نتیجه حضور‌های قبلی به استعفای اجباری ریاست قبلی دانشگاه در ماه گذشته انجامید اما با آنکه ۴۰۰خانواده از این تغییر امید به رسیدن به حقوق قانونی خود داشتند، متاسفانه به نظر می‌رسد ریاست جدید دانشگاه قصد ندارند از اختیارات بسیار وسیع خود به عنوان سرپرست دانشگاه فرهنگیان استفاده کنند.

آنها گفتند: تا اینجای کار، به نظر می‌رسد ایشان دقیقا پا جای پای رییس سابق گذاشته‌اند و تنها کلام مثبتی که از ایشان شنیده شده این جمله‌ی تکراری است که «مشکل اعطا ۸پایه سنواتی که از دیگر حقوق پایمال شده اساتید از سال ۱۳۹۳ تاکنون است، رفع شده!»

این اساتید در پایان، از ریاست سه قوه خواستند که صدای مظلومیت آنها را بشنوند. آنها تاکید کردند که بیش از ۱۲ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند و در این شرایط سخت، با مشکلات سخت معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

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