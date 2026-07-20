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دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

وضعیت کارگران ماهشهر بعد از حملات شب گذشته/ دستمزدهای معوق و اخراج کارگران در برخی واحدها/ اجازه ندهید حقوق کارگران پایمال شود

وضعیت کارگران ماهشهر بعد از حملات شب گذشته/ دستمزدهای معوق و اخراج کارگران در برخی واحدها/ اجازه ندهید حقوق کارگران پایمال شود
کد خبر : 1815907
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ابراهیم پیرایش گفت: متاسفانه علیرغم وضعیت جنگی، قانون‌گریزی در برخی واحدهای صنعتی و پتروشیمی‌های منطقه بندر امام و ماهشهر رواج دارد.

«ابراهیم پیرایش» دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام و ماهشهر، در تماس با خبرنگار ایلنا، در مورد حمله متجاوزانه شب گذشته آمریکا به این منطقه گفت: هیچ کدام از پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتیِ منطقه‌ی بندر امام و ماهشهر در دو مرحله حمله شب گذشته آسیب ندیدند. 

او در ارتباط با وضعیت اشتغال کارگران این منطقه گفت: در حال حاضر واحدهای صنعتی فعال‌اند اما حسب مصوبه سازمان منطقه ویژه، ۳۰ درصد از کارگران بندرامام و ماهشهر سر کار حاضر می‌شوند. 

پیرایش با تاکید بر اینکه «متاسفانه علیرغم وضعیت جنگی، قانون‌گریزی در برخی واحدهای صنعتی و پتروشیمی‌های منطقه رواج دارد» گفت: در برخی واحدها، کارگران حقوق‌های معوق دارند؛ بعضی شرکت‌ها نیز از وضعیت جنگی سوءاستفاده کردند و تعدیل انجام دادند؛ در واقع، علیرغم مصوبات فرادستی در مورد ممانعت از تعدیل کارگران و پرداخت به موقع حقوق، در برخی واحدها حقوق کارگران تضییع می‌شود و ظاهراً زور نهادهای نظارتی هم به این متخلفان نمی‌رسد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با تاکید بر اینکه «برخی شرکت‌ها فراقانونی عمل می‌کنند» از شرکت پتروناد زیرمجموعه شرکت پتروشیمی مارون به عنوان یکی از این متخلفان نام برد که به بهانه اتمام پروژه، تعداد قابل توجهی از کارگران خود را اخراج کرده است و تجمعات و اعتراضات کارگران برای بازگشت به کار نیز تا امروز به نتیجه نرسیده است. 

پیرایش تاکید کرد: نهادهای نظارتی باید با قدرت به میدان بیایند و اجازه ندهند حقوق کارگران در این شرایط جنگی به خصوص در صنایع نفت و گاز جنوب، پایمال شود.

 

 

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