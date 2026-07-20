به گزارش ایلنا، حسین زاده رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: میانگین افزایش دریافتی بازنشستگان صنعت نفت نسبت به اسفندماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۵ درصد خواهد رسید.

وی با اشاره به آثار این اقدامات بر دریافتی بازنشستگان افزود: امسال افزایش ۲۰ درصدی مستمری‌ها به همراه ۲میلیون ۷۵۴ هزار تومان مطابق قانون بودجه اعمال شده است و با اجرای متناسب‌سازی سالانه (ترمیمی) که به‌تازگی به میزان ۱۰ درصد تا سقف ۱۰ میلیون تومان با اعمال بر پایه مستمری اسفندماه ۱۴۰۴ تصویب شده است، میانگین اثر تعدیل‌های امسال به حدود ۳۷ درصد می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه متناسب‌سازی قانونی اجراشده با متناسب‌سازی سالانه (ترمیمی) دوموضوع مستقل هستند، گفت: متناسب‌سازی مصوب قانون، براساس تکلیف مقرر مجلس، در ۳مرحله اجرا شده و در مردادماه امسال نیز اجرای متناسب‌سازی سالانه (ترمیمی) مستمری‌ها به میزان ۱۰ درصد انجام خواهد شد.

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