در تماس با ایلنا مطرح شد؛
دغدغههای کارگران پروژه مرمت ارگ قدیم بم/ با پروندههای بیمهای مشکل داریم
کارگران شاغل در پروژه مرمت ارگ قدیم بم از مشکلات ناشی از تمرکز پروندههای بیمهای پایگاههای میراث فرهنگی در تهران خبر دادند و خواستار انتقال این پروندهها به شعب تأمین اجتماعی محل فعالیت خود شدند.
یکی از کارگران شاغل در پروژه مرمت ارگ قدیم بم در تماس با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مشکلات بیمهای کارگران پایگاههای میراث فرهنگی در نقاط مختلف کشور گفت: در حال حاضر پروندههای بیمهای برخی پایگاهها از جمله بم و کرمان، زابل، پاسارگاد، تخت جمشید، بیستون و چغازنبیل بهصورت متمرکز زیر نظر یک شعبه در تهران قرار دارد؛ وضعیتی که به گفته او با ضوابط معمول سازمان تأمین اجتماعی انطباق ندارد.
او با بیان اینکه حدود ۱۰۰ نفر در پروژه مرمت ارگ قدیم بم تحت مسئولیت شرکت توسعه گردشگری مشغول به کار هستند، افزود: دوری محل کارگاه از شعبه بیمه، مشکلات متعددی را برای کارگران ایجاد کرده و روند پیگیری بسیاری از امور اداری و درمانی را دشوار ساخته است.
این کارگر با اشاره به مهمترین تبعات این وضعیت گفت: مراجعه به پزشک معتمد و تشکیل کمیسیونهای پزشکی، پیگیری پروندههای بازنشستگی و همچنین رسیدگی به موضوع سخت و زیانآور بودن کار، بهدلیل متمرکز بودن شعبه بیمه در تهران با دشواری و هزینه مضاعف همراه شده است.
به گفته وی، مطالبه اصلی کارگران پروژه مرمت ارگ قدیم بم در شرایط فعلی، اصلاح ساختار بیمهای موجود و انتقال پروندههای بیمهای به شعبه تأمین اجتماعی نزدیک به محل کار است تا امکان پیگیری امور قانونی و اداری برای آنان تسهیل شود.
این کارگر تأکید کرد که مسئله اصلی کارگران پروژه ارک قدیم بم در حال حاضر، موضوع معوقات مزدی نیست، بلکه مشکلات بیمهای و اداری ناشی از فاصله محل کار با شعبه بیمه، به مطالبه فوری آنان تبدیل شده است.