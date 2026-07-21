یک تبلیغ توهینآمیز دردسر آفرید؛
تلاش کارکنان استارباکس کره جنوبی برای ایجاد تشکل کارگری
جمعی از کارگران شرکت استارباکس کره جنوبی، در اعتراض به یک تبلیغ توهین آمیز و نقض حقوق کار، اقدام به ایجاد اتحادیه کارگری کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از تلویزیون فرانس۲۴، کارکنان شعبه کره جنوبی استارباکس برای ایجاد اتحادیه کارگری خود تلاش میکنند.
این شرکت روز دوشنبه تأیید کرد که کارگران استارباکس شعبه کره، در سالروز یکی از کودتاهای این کشور علیه فعالان دموکراسی خواه در سال ۱۹۸۰ توسط دولت، اتحادیه کارگری تشکیل دادهاند.
استارباکس شعبه کره، سومین بازار بزرگ این غول تولید قهوه آماده پس از ایالات متحده آمریکا و چین محسوب میشود.
در چهل و ششمین سالگرد قیام گوانگجوی کره جنوبی که در آن ۱۶۵ غیرنظامی کشته شدند (و در آن از تانک استفاده شد)، طبق آمار رسمی، یک تبلیغ لیوان قهوه توسط شعبه استارباکس این کشور با مناسبتی فانتزی به نام «روز تانک» انجام شد که جنجالی بزرگ در کره جنوبی به پا کرد.
این تبلیغ منجر به استعفای مدیر اجرایی استارباکس کره و تعطیلی زودهنگام بیش از ۲۰۰۰ فروشگاه این زنجیره در سراسر کشور (برای جلسات آموزشی کارکنان در مورد اهمیت تاریخی قیام در ماه گذشته) شد.
در بیانیهای که روز پنجشنبه در وبسایت فدراسیون اتحادیههای کارگران صنایع شیمیایی، نساجی و مواد غذایی کره منتشر شد، تصریح شده که نیروهای استارباکس کره نیز همسو با مردم خود، از این اقدام انتقاد کرده و تلاش کردند تا تشکل کارگری خود را بسازند.
کارکنان استارباکس کره جنوبی در اولین پیامهای خود در قالب یک اتحادیه، اعلام کردند: «علیرغم درخواستهای مکرر برای بهبود شرایط محیط کار و نصب عبارات اعتراضی روی کامیونهای این شرکت، در نهایت خواستههای کارکنان و شرکای خود را نادیده گرفته است».
آنها میگویند: «زمان آن رسیده است که ما حقوق خود را مطالبه کنیم و روابط کارگری-کارفرمایی را به طور عادلانهای برقرار کنیم.»
یک مقام استارباکس کره روز یکشنبه بدون افشای تعداد کارگرانی که به اتحادیه پیوستهاند، به خبرگزاری فرانسه گفت که این شرکت «مطابق با قوانین و مقررات مربوطه به تعامل با اتحادیه کارگری تازه راه اندازی شده ادامه خواهد داد».
استارباکس کره حدود ۲۳۰۰۰ نفر را استخدام کرده است و حالا این اتحادیه کارگری، اولین اتحادیه از نوع خود از زمان راهاندازی این زنجیره در این کشور در سال ۱۹۹۹ است.