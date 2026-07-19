اعتراضات کارگری نتیجه داد/ برکناری مدیرعامل «چوکا» و وعده پرداخت مطالبات معوقه

کارگران شرکت چوکا در تماس با ایلنا، ضمن اعلام این خبر با بیان اینکه مشکلات صنفی این واحد تولیدی از حدود شش ماه پیش همزمان با شروع به کار مدیرعامل سابق تشدید شده بود، اظهار داشتند که این دوره با بدهی‌های مالی گسترده به کارگران و برخی نهادهای دولتی و توقف فعالیت کارخانه همراه بوده است.

نمایندگان کارگری این واحد تولیدی، با انتقاد از عملکرد مدیر برکنار شده، مدعی شدند که در حالی که بر اساس مصوبه هیئت مدیره، سقف حقوق برای مدیرعامل کارخانه ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده بود، مدیرعامل برکنار شده ارقام غیرمتعارفی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کرده است؛ این در حالی است که اولویت‌بندی پرداخت‌ها به نفع مطالبات کارگران نادیده گرفته می‌شد.

بر اساس این گزارش، در پی تداوم اعتراضات و توقف فعالیت کارخانه، روز گذشته (شنبه ۲۷ تیر ماه) جلسه‌ای با حضور «محمد رحمانی» مدیرعامل هلدینگ سلولزی تأمین (تاسیکو) در نمازخانه کارخانه برگزار شد. در این جلسه ضمن اعلام برکناری مدیرعامل فعلی، وعده داده شد که مطالبات معوقه کارگران شامل ۵۰ درصد از حقوق فروردین و اردیبهشت به همراه کل حقوق خردادماه، طی چند روز آینده پرداخت شود.

نمایندگان کارگران با اشاره به توقف طولانی‌مدت تولید در کارخانه چوکا، درباره روند بازگشت به چرخه فعالیت نیز گفتند: «همچنین در جلسه دیروز مقرر شده است برای تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش، جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری در دفتر شرکت تاسیکو در تهران برگزار و در مورد احیای تولید سریعاً تصمیم‌گیری شود.»

کارگران چوکا که تجربه‌ی سوءمدیریت‌های پیشین را عاملی برای خسارت به این واحد تولیدی و معیشت خود می‌دانند، اعلام کردند که در حال حاضر هیئت مدیره کارخانه را مدیریت می‌کند.

آنان ابراز امیدواری کردند که شرکت تاسیکو با انتخاب مدیری کارآمد که بتواند با شفافیت مالی و اولویت قرار دادن حقوق نیروی کار، ضمن تأمین مطالبات صنفی، این کارخانه قدیمی را دوباره به ریل تولید بازگرداند، به شرایط نابسامان پایان دهد.

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