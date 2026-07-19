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اطلاعیه رسمی؛

واریز حقوق تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی از دوشنبه آغاز می‌شود

واریز حقوق تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی از دوشنبه آغاز می‌شود
کد خبر : 1815480
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پرداخت حقوق تیرماه کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، از ظهر روز دوشنبه 29 تیر ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق  تیر ماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر گرامی سازمان، از ظهر روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد. 

در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقبا اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد. 

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت‌عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند. 

خاطرنشان می‌شود فیش حقوقی تیر، از اول مرداد ماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است. 

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

 

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