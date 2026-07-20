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کارگران در تماس با ایلنا مطرح کردند؛

شرایط کارگران خطوط راه‌آهن جنوب طاقت‌فرساست/ انتقاد از حقوق ناچیز در دمای ۵۵ درجه اهواز

شرایط کارگران خطوط راه‌آهن جنوب طاقت‌فرساست/ انتقاد از حقوق ناچیز در دمای ۵۵ درجه اهواز
کد خبر : 1815402
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جمعی از کارگران تعمیرات ریل و نگهداری خط در اداره کل راه‌آهن جنوب (مرکز اهواز)، با انتقاد از شرایط دشوار کاری، خواستار رسیدگی به وضعیت مطالبات مزدی و رفتارهای مدیریتی در این مجموعه شدند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که در دمای بیش از ۵۵ درجه سانتی‌گراد خوزستان مشغول به تعویض و تعمیر ریل‌های قطار هستند، می‌گویند با وجود کار در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا، در پایان ماه با کسورات شدید و غیرمنتظره در دستمزدهای خود مواجه می‌شوند. 

یکی از کارگران شاغل در این پروژه با گلایه از وضعیت موجود گفت: «در این گرمای سوزان جنوب با جان و دل زحمت می‌کشیم، اما زمان پرداخت حقوق، به بهانه‌های مختلف مبالغ زیاد  از دستمزدهای حداقلی‌مان کسر می‌شود. 

وی در ادامه با اشاره به‌ عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه افزود: «زمانی که برای پیگیری و اعتراض نسبت به این مبالغ کسر شده مراجعه می کنیم، نه تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نمی‌کنیم، بلکه با لحنی تند به ما اعلام می شود که «شرایط همین است و در صورت شکایت، اخراج خواهید شد».

این کارگران با تأکید بر فشارهای شدید مالی و اقتصادی که بر خانواده‌هایشان وارد شده است، اظهار داشتند که در وضعیت فعلی توان ادامه این روند را ندارند.

آنان از مسئولان بالارتبه شرکت راه‌آهن و دستگاه‌های نظارتی تقاضا دارند با ورود به مشکلات‌شان، صدای مظلومیت کارگران خطوط ابنیه فنی را آهن ناحیه جنوب را شنیده و نسبت به عملکرد مدیران این بخش و استیفای حقوق از دست رفته کارگران اقدام فوری به عمل آورند.

 

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