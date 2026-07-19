تجمع بازنشستگان شوش مقابل تامین اجتماعی در گرمای بالای ۵۰ درجه/ معوقات پرداخت شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، اجرای صحیح متناسب‌سازی در سال سوم طبق نظر پژوهش‌های مجلس، افزایش مزایا، برقراری مزایای بازماندگان، پرداخت معوقات دو ماه نخست سال و اجرای ماده ۵۴ درباره درمان رایگان، از مهم‌ترین مطالبات این بازنشستگان بود.

بازنشستگان همچنین با تاکید بر حذف بیمه تکمیلی، خواستار اجرای ماده ۸۹ و اجرای عادلانه ماده ۶۹ برای همه بازنشستگان و شاغلان سازمان تامین اجتماعی شدند.

آن‌ها همچنین از دولت خواستند استقلال سازمان تامین اجتماعی را تضمین کرده و بدهی خود به این سازمان را پرداخت کند تا به گفته آنان، سازمان بهانه‌ای برای عدم پرداخت معوقات قانونی بازنشستگان نداشته باشد.

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