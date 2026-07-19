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پرداخت هزینه‌های درمانی بازنشستگان کشوری کلید خورد

پرداخت هزینه‌های درمانی بازنشستگان کشوری کلید خورد
کد خبر : 1815330
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پرداخت هزینه‌های درمانی بازنشستگان کشوری آغاز شد.

به گزارش ایلنا، پس از گذشت ۵۸ روز از شروع قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان سرانجام حدود ۲ هزار میلیارد تومان به حساب شرکت بیمه «دی» واریز شد تا قفل پرداخت هزینه‌های درمانی بازنشستگان باز شود. 

بنابر اخبار واصله، بیمه دی نیز به عنوان شرکت بیمه‌گر این قرارداد از روز پنج شنبه پرداخت هزینه‌های درمانی بازنشستگان را در برخی از استان‌ها آغاز کرده و گفته میشود طی هفته جاری نیز به تدریج هزینه اسناد درمانی ارزیابی شده را به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

 

 
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