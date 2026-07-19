نماینده تشکلات کارگری ایران خطاب به اتحادیههای کارگری بریکس:
تجاوز آمریکا و همپیمانانش به خاک ایران را صریحاً محکوم کنید
نماینده تشکلات کارگری ایران در مجمع عمومی پانزدهمین اجلاسیه اتحادیههای کارگری کشورهای عضو بریکس که از ۲۲ تا ۲۵ تیر در حیدرآباد هند برگزار گردید؛ با اشاره به اینکه همبستگی میان اتحادیههای کارگری کشورهای عضو بریکس، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده جهان است.
به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی، معاون دبیرکل و عضو هیات اجرایی تشکیلات مرکزی خانه کارگر اعلام کرد: در پی جنگ افروزی، جنایات و حملات غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، بیش از ۲۹۰هزار کارگر رسمی و صدها هزار کارگر غیررسمی شغل خویش را از دست داده اند.
محمودی که سخنان خود را با زبان انگلیسی آغاز کرده بود، با اشاره به اینکه اولین اصل در حفظ روابط بین کشورهای مستقل، احترام به زبانهای مشترک است، تصریح کرد اصول سلطه استعمارگران نیز با تحمیل زبان آغاز شد.
وی ادامه داد: بنابراین، با احترام، لازم میدانم متن سخنرانی خود را به زبان زیبای فارسی در کنفرانس بریکس، جایی که یکی از مهمترین چارچوبهای مورد توافق، عدم سلطه وعدم سلطهپذیری است، ارائه دهم.
متن کامل سخنرانی علیرضا محمودی عضو هیات اجرایی مرکزی خانه کارگر در مجمع اتحادیههای کارگری بریکس ۲۰۲۶:
«بسمالله الرحمن الرحیم
مایه افتخار است که به نمایندگی از کارگران ایران در این نشست ارزشمند سخن میگویم.
در آغاز، مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از اتحادیهکارگری بهارات مازدور سانگ هند و همه دستاندرکاران برگزاری این اجلاس، بهدلیل میزبانی گرم، برنامهریزی شایسته و فراهم ساختن این فرصت ارزشمند برای گفتوگو، هماندیشی و گسترش همکاریهای میان اتحادیههای کارگری کشورهای عضو بریکس ابراز میکنم.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان کار به همبستگی نیاز دارد. چالشهایی که کارگران با آن روبهرو هستند، دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی نیستند؛ از اینرو، پاسخ ما نیز باید بر پایه همکاری، همافزایی و همبستگی میان اتحادیههای کارگری شکل گیرد. باور داریم که اتحادیههای کارگری، فارغ از تفاوتهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، رسالتی مشترک بر عهده دارند؛ رسالت دفاع از کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، صلح و حقوق بنیادین کارگران.
کشورهای عضو بریکس، با برخورداری از جمعیتی عظیم، نیروی کاری توانمند و سهمی مؤثر در اقتصاد جهانی، ظرفیت آن را دارند که صدایی واحد و اثرگذار برای حمایت از کارگران و تحقق عدالت اجتماعی در عرصه بینالمللی باشند. تقویت همکاری میان اتحادیههای کارگری این کشورها، میتواند الگویی موفق برای ارتقای گفتوگوی اجتماعی، تبادل تجربه، حمایت از حقوق نیروی کار و دستیابی به توسعهای فراگیر و پایدار باشد.
در این مسیر، تحقق کار شایسته باید همچنان در صدر اولویتهای ما قرار داشته باشد. هر کارگر، صرفنظر از ملیت، جنسیت یا محل زندگی، شایسته برخورداری از اشتغال پایدار، دستمزدی منصفانه، محیط کاری ایمن، تأمین اجتماعی مناسب، فرصت آموزش و ارتقای مهارت و احترام به کرامت انسانی است. توسعه اقتصادی زمانی معنا و پایداری خواهد داشت که با عدالت اجتماعی و حفظ شأن نیروی کار همراه باشد.
در عین حال، گسترش سریع هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، فرصتهای تازهای برای رشد و بهرهوری ایجاد کرده است، اما نگرانیهایی جدی نیز درباره آینده اشتغال، امنیت شغلی، تغییر ماهیت مشاغل و گسترش نابرابریها به همراه دارد. مسئولیت ما این است که اطمینان حاصل کنیم این تحولات، در خدمت انسان و ارتقای کیفیت زندگی کارگران قرار گیرد و هیچ کارگری به دلیل پیشرفت فناوری، از حمایت و فرصتهای عادلانه محروم نشود.
همچنین، توجه ویژه به زنان کارگر، تضمین فرصتهای برابر، رفع هرگونه تبعیض، حمایت از امنیت شغلی و فراهم ساختن شرایط مناسب برای مشارکت مؤثر آنان در بازار کار، از الزامات دستیابی به توسعهای عادلانه و پایدار است.
از سوی دیگر، جهان امروز با جنگهای تحمیلی نظام سلطه، تنشهای منطقهای، بیثباتیهای اقتصادی و افزایش روزافزون هزینههای زندگی روبهرو است؛ شرایطی که بیشترین فشار آن بر دوش کارگران و خانوادههای آنان قرار دارد. در چنین فضایی، نقش اتحادیههای کارگری در دفاع از معیشت، امنیت شغلی، گفتوگوی اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
ما بر این باوریم که همبستگی میان اتحادیههای کارگری بریکس، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده جهان کار است. این همبستگی میتواند صدایی واحد برای دفاع از حقوق کارگران، مقابله با چالشهای مشترک، تقویت صلح، کاهش نابرابریها و تحقق توسعه پایدار در جهان باشد.
اجازه دهید این اجلاس را فرصتی برای تبدیل گفتوگوها به همکاریهای عملی، تبادل تجربیات به برنامههای مشترک و همبستگی به اقداماتی مؤثر در حمایت از میلیونها کارگر در کشورهای عضو بریکس بدانیم.
در پایان به اطلاع شما نمایندگان اتحادیههای کارگری کشورهای بریکس میرسانم که در پی جنگ افروزی، جنایات و حملات غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، بیش از ۲۹۰هزار کارگر رسمی و صدها هزار کارگر غیررسمی شغل خویش را از دست دادهاند که از اتحادیههای کارگری بریکس انتظار محکوم نمودن صریح آن را داریم.
یکبار دیگر از اتحادیه کارگری BMS برای میزبانی شایسته این اجلاس صمیمانه سپاسگزاری میکنم و برای همه شما آرزوی موفقیت، سلامتی و دستاوردهایی ماندگار دارم.
از حسن توجه شما سپاسگزارم»