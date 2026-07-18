منابع کارگری در بخش نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن ماشین‌آلات کرج، در تماس با ایلنا اعلام کردند: در پی اعتراض چندروزه کارگران در هفته گذشته، معادل یک ماه حقوق خردادماه آنان پرداخت شده است.

این کارگران یک ماه حقوق خردادماه خود را در حالی دریافت کرده‌اند که هنوز حقوق فروردین‌ماه، مطالبات مربوط به اعیاد و همچنین ۱۴ ماه حق بیمه‌ی آن‌ها پرداخت نشده است.

این کارگران با بیان اینکه پرداخت اخیر تنها بخشی از مطالبات آنان را پوشش داده است، تأکید کردند: مهم‌ترین نگرانی ما در حال حاضر، تعیین‌تکلیف نشدن سایر معوقات مزدی و وضعیت بیمه‌ای است؛ مسائلی که همچنان زندگی و امنیت شغلی کارگران را تحت تأثیر قرار داده است.

به گفته آنان، در آخرین روز تجمع مقابل فرمانداری کرج، کارفرما متعهد شد ظرف ۷۲ ساعت آینده، مطالبات مزدی را پرداخت و وضعیت بیمه‌ای پرسنل را تعیین‌ تکلیف کند. با این حال، کارگران می‌گویند اکنون در انتظار عملی شدن این وعده و پرداخت باقی‌مانده مطالبات معوقه مزدی و بیمه‌ای خود هستند.

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن ماشین‌آلات کرج می‌گویند: خواسته اصلی آنان، تسویه کامل مطالبات معوقه و پرداخت حق بیمه‌های عقب‌افتاده است؛ مطالبه‌ای که انتظار دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی کارفرما محقق شود.

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