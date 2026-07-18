برگزاری چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان

به گزارش ایلنا، معاون برنامه‌ریزی راهبردی و صلاحیت حرفه‌ای سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تاکید بر نقش مسابقات مهارت در توسعه سرمایه انسانی گفت: این رویدادها علاوه‌بر ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، زمینه شناسایی استعدادهای برتر، هدایت شغلی جوانان و تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیاز بازار کار را فراهم می‌کند.

فاطمه منصوری در نشست خبری چهارمین دوره مسابقات نوجوانان مهارت ایران، اظهار کرد: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با هدف پاسخگویی به نیازهای روز بازار کار، به‌طور مستمر در حال توسعه و به‌روزرسانی آموزش‌های مهارتی است تا نوجوانان و جوانان در سراسر کشور بتوانند مهارت‌های موردنیاز جامعه و بازار کار را فراگیرند.

ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی

وی با بیان اینکه برگزاری رویدادهایی همچون مسابقات مهارت نقش مهمی در توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی دارد، افزود: مهم‌ترین اثر این مسابقات، جلب توجه افکار عمومی به اهمیت مهارت است و رسانه‌ها در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای در فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش جامعه ایفا می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و صلاحیت حرفه‌ای، ادامه داد: شکل‌گیری باورهای عمومی تا حد زیادی تحت تاثیر محتوایی است که از طریق رسانه‌ها و فضای اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود؛ از این‌رو انتظار می‌رود رسانه‌ها با همراهی سیاست‌گذاران، در ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و معرفی ظرفیت‌های این حوزه نقش‌آفرینی کنند.

منصوری، خاطرنشان کرد: هرچند برگزاری دوره‌های آموزشی باکیفیت در مراکز آموزشی اهمیت زیادی دارد اما هیچ اقدامی به اندازه رویدادهای ملی و مسابقات مهارت نمی‌تواند توجه جامعه را به اهمیت آموزش‌های مهارتی جلب کند.

مسابقات ملی مهارت و مسیر جهانی

وی با اشاره به برگزاری سالانه مسابقات ملی مهارت، خاطرنشان ساخت: این رقابت‌ها هر سال در یکی از استان‌های کشور برگزار می‌شود و در کنار آن، مسابقات مهارت نوجوانان نیز به‌صورت منظم برگزار می‌شود که چهارمین دوره آن به میزبانی استان گلستان در حال برگزاری است.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و صلاحیت حرفه‌ای با قدردانی از میزبانی گلستان، این استان را دارای سابقه‌ای موفق در برگزاری رویدادهای مهارتی دانست و افزود: گلستان پیش از این نیز در میزبانی مسابقات نوجوانان و همچنین تنها رویداد بین‌المللی مهارت کشور عملکرد قابل‌توجهی داشته و بازخوردهای مثبت آن همچنان ادامه دارد.

منصوری با اشاره به جایگاه بین‌المللی مسابقات مهارت، تاکید کرد: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌عنوان نماینده رسمی ایران در سازمان جهانی ورلد اسکیلز، هر ۲ سال یک‌بار در مسابقات جهانی مهارت حضور دارد و چهل‌وهشتمین دوره این رقابت‌ها پایان شهریور امسال در شانگهای چین برگزار خواهد شد.

وی مهم‌ترین دستاورد مسابقات مهارت را شناسایی و هدایت استعدادهای جوان عنوان کرد و گفت: این رقابت‌ها مسیر حرفه‌ای شرکت‌کنندگان را ترسیم می‌کند و تاکنون جوانان و نوجوانان بسیاری با حضور در این مسابقات توانسته‌اند مسیر شغلی خود را پیدا کرده و به نیروهای اثرگذار و ارزش‌آفرین برای جامعه تبدیل شوند.

مسابقات ملی مهارت؛ سکوی کشف استعدادهای جوان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه سرمایه انسانی ماهر مهم‌ترین عامل توسعه کشورها است، اظهار کرد: برگزاری مسابقات ملی مهارت فرصتی برای شناسایی استعدادهای جوان، ارتقای مهارت‌آموزی و تربیت نیروهای متخصص است و می‌تواند نقش مهمی در شکوفایی ظرفیت‌های استان گلستان ایفا کند.

عبدالعلی کیانمهر، بیان کرد: استمرار فعالیت‌های آموزشی و مهارت‌آموزی در شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی، نشان‌دهنده پویایی نظام آموزشی و توجه جدی کشور به تربیت نیروی انسانی متخصص است.

وی ادامه داد: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل پیشرفت، برخورداری از نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده است و بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده اقتصادی این کشورها نیز از محل خدمات تخصصی و دانش‌بنیان حاصل می‌شود.

کیانمهر با اشاره به دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی ایران، افزود: با وجود بیش از چهار دهه تحریم، ایران در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری نانو، علوم پزشکی و سایر عرصه‌های علمی به جایگاه‌های قابل‌توجهی در سطح جهان دست یافته که این موفقیت‌ها حاصل اتکا به ظرفیت نخبگان و نیروهای متخصص داخلی است.

وی ادامه داد: دشمنان تلاش کردند با فشارهای همه‌جانبه، روند پیشرفت کشور را متوقف کنند و اگرچه در این مسیر فرماندهان، نخبگان و شخصیت‌های ارزشمندی را از دست دادیم، اما چرخه علم، آموزش و تولید در کشور هرگز متوقف نشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به موفقیت‌های اخیر دانش‌آموزان و نخبگان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی، کسب افتخارات در المپیادهای علمی را نشانه ظرفیت بالای علمی کشور دانست و گفت: ایران سرزمین استعدادهای درخشان و نیروهای متخصص است و مسابقات مهارت می‌تواند استعدادهای نهفته را شناسایی کرده و در مسیر توسعه کشور به کار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: استان گلستان از جوانان خلاق، توانمند و مستعد بسیاری برخوردار است و با فراهم‌کردن بستر مناسب برای رشد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، می‌توان زمینه شتاب بیشتر توسعه اقتصادی و پیشرفت استان را فراهم کرد.

میزبانی گلستان از ۸۲ نخبه مهارتی

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای گلستان نیز در این نشست از آغاز چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان در استان خبر داد و اظهار کرد: در این دوره از مسابقات، ۸۲ برگزیده از میان هزار و ۷۰۰ شرکت‌کننده از ۲۱ استان کشور در پنج رشته تخصصی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حمزه کرایلو ادامه داد: چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان که قرار بود بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شود، به‌دلیل شرایط ناشی از مسائل پیش‌آمده، به سال جاری موکول شد.

وی با اشاره به روند انتخاب شرکت‌کنندگان گفت: در این دوره، بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از سراسر کشور در مراحل مختلف رقابت شرکت کردند که پس از برگزاری مراحل انتخابی، ۸۲ نفر از برترین‌های کشور به مرحله نهایی راه یافتند.

کرایلو ادامه داد: این رقابت‌ها با حضور نمایندگان ۲۱ استان کشور در پنج رشته تخصصی شامل توسعه نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزار موبایل، طراحی گرافیک، نقشه‌کشی صنعتی با نرم‌افزار اتوکد و فناوری‌های وب برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی گلستان حامی این دوره از مسابقات است، افزود: دستگاه‌های مختلفی از جمله استانداری گلستان، آموزش‌وپرورش، اداره‌کل ورزش و جوانان و سایر نهادهای اجرایی در برگزاری این رویداد ملی مشارکت و همکاری دارند. مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای گلستان با قدردانی از حمایت استانداری گلستان بیان کرد: اگرچه استان تجربه میزبانی رویدادهای متعدد مهارتی را در کارنامه خود دارد اما این دوره با حمایت و همراهی ویژه استانداری و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شرایط متفاوتی را برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات فراهم کرده است.

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