عضویت وزیر اقتصاد در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، با مصوبه جدید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی، به عضویت هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه درآمد.

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در جلسه مورخ بیستم خرداد ۱۴۰۵ به استناد جزء (۱) بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب (۱۳۸۸) و بنا به پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، سیدعلی مدنی زاده (وزیر اقتصاد و دارایی) را به عنوان عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه برای مدت چهار سال تعیین کرد.

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شامل رئیس جمهور، بخشی از هیات وزیران، معاون حقوقی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه رئیس جمهور و همچنین رئیس کمیته امداد امام خمینی است.

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