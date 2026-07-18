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عضویت وزیر اقتصاد در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی

عضویت وزیر اقتصاد در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی
کد خبر : 1814821
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سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد با نظر شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت کار پیوست.

به گزارش ایلنا، با مصوبه جدید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی، به عضویت هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه درآمد. 

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در جلسه مورخ بیستم خرداد ۱۴۰۵ به استناد جزء (۱) بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب (۱۳۸۸) و بنا به پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، سیدعلی مدنی زاده (وزیر اقتصاد و دارایی) را به عنوان عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه برای مدت چهار سال تعیین کرد. 

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شامل رئیس جمهور، بخشی از هیات وزیران، معاون حقوقی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه رئیس جمهور و همچنین رئیس کمیته امداد امام خمینی است.

 

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