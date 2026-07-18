طومار بازنشستگان آیندهساز: متناسبسازی اجرایی شود
جمعی از بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز با راهاندازی کارزاری خطاب به رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس هیئت امنای صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار اجرای کامل مرحله سوم متناسبسازی حقوق بر اساس بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اینکه اجرای مراحل متناسبسازی حقوق در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در صندوق آیندهساز به تصویب هیئت امنا رسیده و احکام آن نیز صادر شده است، تأکید کردهاند که اجرای مرحله سوم متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ یک تکلیف قانونی است و خواستار اجرای فوری، کامل و بدون قید و شرط این حکم قانونی شدهاند.
در متن این کارزار آمده است:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی
ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم هیئت امنای صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع کارزار: درخواست اجرای کامل بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت.
بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان را در سه مرحله ۴۰، ۳۰ و ۳۰ برای تمامی صندوقهای بازنشستگی الزامی کرده است.
با سلام و احترام،
به استحضار حضرتعالی میرساند:
در صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز، مراحل متناسبسازی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پس از طی تمامی تشریفات قانونی، طبق فرمول تأمین اجتماعی به تصویب هیئت امنا رسیده، احکام حقوقی آن صادر و اجرا شده و باید این فرآیند رسمی تثبیت و مستمر و اجرایی باقی بماند.
بنابراین، اجرای مرحله پایانی متناسبسازی ۹۰ درصد حقوق زمان برقراری مستمری، در سال ۱۴۰۵، مطابق فرمول سازمان تأمین اجتماعی، یک تکلیف قانونی است و هیچ مرجعی حق توقف، تغییر یا تقلیل آن را ندارد.
با گذشت بیش از چهار ماه از سال جاری، بازنشستگان آیندهساز همچنان بدون اجرای متناسبسازی و افزایش قانونی حقوق، بار سنگین تورم و هزینههای سرسامآور معیشت و... را بدون متناسبسازی که خلاف اراده قانونگذار است، تحمل میکنند.
استمرار این وضعیت نامطلوب، مغایر حکم صریح قانون، ناقض حقوق مکتسبه بازنشستگان و خلاف عدالت است.
ما امضاکنندگان این کارزار، اجرای فوری، کامل و بدون قید و شرط مرحله سوم متناسبسازی، تثبیت مراحل قبلی و تحقق کامل سقف ۹۰ درصد مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت را مطالبه میکنیم و هرگونه عدول از قانون را غیرقانونی و غیرقابل پذیرش میدانیم.
مستدعی است:با توجه به رویکرد عدالتمحور جنابعالی، به داد بازنشستگان صندوق آیندهساز برسید و بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت را بدون هرگونه تفسیری به صورت کامل اجرا کنید.
کانون بازنشستگان صندوق آیندهساز