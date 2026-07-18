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تجمع داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در تهران/ یکسال است بلاتکلیف و سرگردانیم

تجمع داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در تهران/ یکسال است بلاتکلیف و سرگردانیم
کد خبر : 1814793
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داوطلبان آزمون استخدامی ماده ۲۸ سال ۱۴۰۴ در تهران تجمع کردند.

داوطلبان آزمون استخدامی ماده ۲۸ سال ۱۴۰۴ آموزش و پرورش در تماس با ایلنا، از تجمع روزهای گذشته در تهران خبر دادند.

این جاماندگان استخدام معلمی در ارتباط با دلایل اعتراض صنفی خود می‌گویند: ما در آزمون کتبی و مصاحبه قبول شدیم؛  هرساله تکمیل ظرفیت در آموزش و پرورش انجام می‌شد اما در سال ۱۴۰۴ با وجود بودجه و مجوز از سوی سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای برگزاری تکمیل ظرفیت برای ۷۰۰۰ داوطلب، متاسفانه تکمیل ظرفیت برگزار نشد و وزارت آموزش و پرورش به ما داوطلبان اعلام کرد که برای آزمون ۱۴۰۵ آماده شوید.

آن‌ها افزودند: حال با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون در شرایط فعلی کشور و با توجه به کمبود معلم، وزارت آموزش و پرورش حاضر نیست ما را به عنوان نیروهای ذخیره آموزش و پرورش که تمامی مراحل مصاحبه را گذراندیم، استخدام نمایند و حتی کیفیت آموزش مجازی را با به کارگیری نیروهای بازنشسته کاهش داده‌اند. 

این نیروها خواستار روشن شدن وضعیت استخدامی خود هستند و می‌گویند: یکسال است بلاتکلیف و سرگردانیم. 

 

 

 

 

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