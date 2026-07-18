اعتصاب کارگران زن نساجی در اعتراض به قطع بیمه درمانی

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری کمیته عدالت مصر، کارگران صنایع نساجی و پشم‌ریسی مصر در اعتراض به قطع پوشش بیمه که منجر به قطع خدمات درمانی آن‌ها شده، دست به اعتصاب زدند.

عمده کارگران مجموعه صنعتی نساجی مصر «سمنود» را زنان تشکیل می‌دهند که روز جمعه در اعتراض به قطع پوشش بیمه این هلدینگ صنعتی، اقدام به تحصن در مقابل دفتر مرکزی و اعتصاب کردند.

کمیته عدالت مصر (CFJ) اعتصاب کارگران شرکت نساجی و پشم کارخانجات سمنود در استان غربیه مصر را مستندسازی و برای مراجع حوزه حقوق کار جهانی از جمله سازمان جهانی کار، ارسال کرده است؛ زیرا هزاران کارگر این مجموعه‌ها، حدود سه ماه است از پوشش بیمه درمان محروم‌اند!

طبق اسناد CFJ، کارگران با وجود اطمینان یافتن از سوی مدیریت شرکت مبنی بر حل این مشکل، از پایان دادن به اعتصاب خودداری کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که اعتراض آن‌ها تا زمان برقراری کامل خدمات بیمه درمانی ادامه خواهد داشت. ادعاهای کارگران زن مجموعه نشان می‌دهد که افراد وابسته به سازمان‌های امنیتی در اطراف محل شرکت حضور داشته‌اند تا کارگران را به پایان دادن به اعتصاب ترغیب کنند.

طی یک ماه گذشته، حدود هزار کارگر زن با وجود کسر حق بیمه از کل مزدشان، از خدمات بیمه درمانی و درمانی محروم شده‌اند. این وضعیت به ویژه کارگرانی را که از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند یا نیاز به عمل جراحی دارند، تحت تأثیر قرار داده است.

کمیته عدالت تأکید کرده که حق مراقبت‌های بهداشتی و اعتراض مسالمت‌آمیز از حقوق اساسی کارگران است و در این راستا قطع‌نامه‌ای نیز در همراهی با اتحادیه‌های کارگری مصر صادر کرده است.

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