یک فعال صنفی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
راه صعب «بیمه» برای کارگران ساختمانی/ محرومیت تا کجا؟!
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، با انتقاد از وضعیت بیمهای کارگران این حوزه گفت: تاکنون راهکار مؤثری برای پوشش بیمهای کارگران ساختمانی ارائه نشده و تصمیمات اخیر نهتنها به حل مشکل کمکی نکرده، بلکه فشار بیشتری بر دوش این کارگران گذاشته است.
علیاصغر دهسنگی در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به افزایش مبلغ حق بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: بالا بردن مبلغ حق بیمه، نهتنها کمکی به حل مشکلات بیمهای این قشر نمیکند، بلکه میتواند فشار مضاعفی بر کارگرانی وارد کند که هماکنون نیز با مشکلات جدی معیشتی روبهرو هستند.
وی با تأکید بر سختیها و مخاطرات شغل کارگران ساختمانی افزود: این کارگران هر روز روی داربستها، در ارتفاع و در محیطهایی مشغول به کار هستند که احتمال بروز حوادث جدی در آنها بالاست. در ماههای اخیر نیز چندین حادثه تلخ در این حوزه رخ داده که ضرورت حمایت بیمهای واقعی و مؤثر از این قشر را دوچندان میکند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان با بیان اینکه تصمیمات باید در عمل به نفع کارگران باشد، گفت: کارگران ساختمانی از ارکان اصلی توسعه شهری و عمرانی هستند و لازم است تصمیماتی اتخاذ شود که امنیت شغلی و معیشتی آنان را تقویت کند، نه اینکه فشارهای بیشتری بر زندگیشان وارد آید.
دهسنگی با اشاره به نقش حیاتی کارگران ساختمانی در پیشبرد پروژههای عمرانی ادامه داد: در حالی که پروژههای کوچک و بزرگ در شهرها با اتکا به نیروی کار این کارگران پیش میرود، آنان همچنان از ابتداییترین حقوق خود یعنی برخورداری از بیمه پایدار و قابل اتکا محروم ماندهاند.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارگران ساختمانی با وجود سالها سابقه کار، هنوز در صف دریافت بیمه قرار دارند و هر بار با قوانین و بخشنامههای تازهای مواجه میشوند که مسیر را برایشان دشوارتر میکند. اگر قرار است تغییری در این حوزه رخ دهد، این تغییر باید بهگونهای باشد که امنیت شغلی و جانی این قشر زحمتکش را تضمین کند، نه اینکه با افزایش هزینهها، آنان را از حداقلهای حمایتی دورتر سازد.