نماینده کارگران ایران با حضور در کمیته «تامین اجتماعی» در پانزدهمین مجمع اتحادیههای کارگری بریکس:
«تامین اجتماعی» یک حق همگانی است
نماینده کارگران ایران با حضور در کمیته «تامین اجتماعی» در پانزدهمین مجمع اتحادیههای کارگری بریکس به ارائه نقطه نظرات تشکلات کارگری ایران پرداخت.
به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان علی محمد عزیزی، نایب رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به این شرح است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس،
نمایندگان محترم اتحادیههای کارگری کشورهای عضو بریکس،
خانمها و آقایان،
سلام و درود بر همه شما.
ابتدا مراتب سپاس و قدردانی خود را از دولت جمهوری هند و برگزارکنندگان پانزدهمین اجلاس اتحادیههای کارگری بریکس، به خاطر میزبانی شایسته و فراهم ساختن فرصتی ارزشمند برای گفتوگو و هماندیشی پیرامون آینده دنیای کار وتامین اجتماعی، ابراز میدارم.
مایه افتخار است که امروز به نمایندگی از میلیونها کارگر شریف، پرتلاش و نجیب کشورم در این جمع حضور دارم؛ کارگرانی که با تلاش، دانش و تعهد خود، نقش اساسی در تولید، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی ایران ایفا میکنند.
موضوع «تأمین اجتماعی برای همه»، تنها یک شعار نیست؛ بلکه یکی از بنیادیترین حقوق انسانی و یکی از مهمترین شاخصهای عدالت اجتماعی است. هیچ جامعهای نمیتواند از توسعه پایدار، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی سخن بگوید، در حالی که بخشی از نیروی کار آن از حداقل حمایتهای اجتماعی محروم باشد.
تأمین اجتماعی، امنیت خاطر برای کارگر و خانواده اوست؛ امنیتی که امکان میدهد نیروی کار با آرامش، انگیزه و کرامت انسانی در مسیر تولید و توسعه گام بردارد. هرگاه این امنیت تضعیف شود، نه تنها کارگران، بلکه اقتصاد، سرمایهگذاری و ثبات اجتماعی نیز آسیب خواهند دید.
امروزه جهان کار با تحولات بیسابقهای روبهروست. گسترش هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، اشتغال پلتفرمی، تغییر الگوهای تولید، مهاجرت نیروی کار و تغییرات اقلیمی، فرصتهای تازهای ایجاد کردهاند، اما همزمان چالشهای جدیدی نیز برای نظامهای تأمین اجتماعی به وجود آوردهاند.
امروز میلیونها نفر در قالب مشاغل غیررسمی، پلتفرمی، فصلی، خوداشتغالی و اشکال نوین اشتغال فعالیت میکنند، در حالی که بسیاری از آنان از پوششهای مناسب بیمهای و حمایتهای اجتماعی محروم هستند. اگر نظامهای تأمین اجتماعی خود را با این تحولات هماهنگ نکنند، فاصله میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی هر روز بیشتر خواهد شد.
ما معتقدیم که تأمین اجتماعی باید فراگیر، پایدار، قابل انتقال و متناسب با تحولات آینده بازار کار باشد. هیچ کارگری نباید صرفاً به دلیل نوع قرارداد، محل اشتغال، جنسیت، ملیت یا شکل استخدام، از این حق بنیادین محروم شود.
جمهوری اسلامی ایران نیز طی دهههای گذشته تلاش کرده است دامنه حمایتهای اجتماعی را گسترش دهد و نظام بیمههای اجتماعی را برای گروههای مختلف کارگری توسعه بخشد. هرچند همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه با چالشهایی مواجه هستیم، اما باور داریم که تقویت نظام تأمین اجتماعی، سرمایهگذاری برای آینده کشورهاست، نه هزینهای بر اقتصاد.
همکاران گرامی،
امروز بیش از هر زمان دیگر، همکاری میان کشورهای بریکس اهمیت یافته است. کشورهای ما بخش بزرگی از جمعیت جهان و نیروی کار جهانی را در اختیار دارند و میتوانند با تبادل تجربه، همکاریهای فنی و تدوین سیاستهای مشترک، الگوی جدیدی از عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار را به جهان ارائه دهند.
از این رو پیشنهاد میکنم:
* همکاری میان نهادهای تأمین اجتماعی کشورهای بریکس گسترش یابد.
* تجربیات موفق در زمینه پوشش کارگران غیررسمی، کارگران پلتفرمی و مهاجران به اشتراک گذاشته شود.
* امکان انتقال سوابق و حقوق بیمهای کارگران مهاجر میان کشورهای عضو مورد بررسی قرار گیرد.
* آموزش و توسعه مهارتهای نوین همراه با حمایتهای اجتماعی به عنوان دو رکن مکمل سیاستهای بازار کار دنبال شود.
* گفتوگوی سهجانبه میان دولتها، کارفرمایان و تشکلهای کارگری بیش از پیش تقویت گردد؛ زیرا بدون مشارکت واقعی نمایندگان کارگران، دستیابی به نظامی عادلانه و پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
همچنین معتقدیم که پیشرفت فناوری و هوش مصنوعی باید در خدمت انسان باشد، نه جایگزین او. بهرهوری حاصل از فناوری باید به بهبود کیفیت زندگی کارگران، ارتقای امنیت شغلی و گسترش حمایتهای اجتماعی منجر شود، نه افزایش نابرابری.
دوستان عزیز،
جامعهای که از کارگران خود حمایت میکند، آینده خود را تضمین میکند. سرمایه واقعی هر کشور، منابع طبیعی یا فناوری نیست؛ بلکه انسانهایی هستند که با دستان و اندیشه خود ارزش میآفرینند.
اجازه دهید پیام خود را با این جمله به پایان برسانم:
«تأمین اجتماعی برای همه، نه یک امتیاز، بلکه حقی همگانی است؛ حقی که کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار بر پایه آن استوار است.»
امیدوارم نتایج این اجلاس، گامی مؤثر در جهت تقویت همکاریهای کشورهای بریکس و تحقق پوشش فراگیر تأمین اجتماعی برای همه کارگران جهان باشد.
از توجه و حسن استماع شما سپاسگزارم.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته