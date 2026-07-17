سرزمین خود را در اختیار دشمنان ایران قرار ندهید

براساس اعلام مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میدری تاکید کرد: ایران معتقد است امنیت کشورهای منطقه خلیج فارس را ما و کشورهای همسایه می‌توانیم در کنار هم تأمین کنیم و نیازی به دخالت کشورهای دیگر از سایر نقاط جهان نیست.

میدری در پاسخ به اظهارات مداخله جویانه امارات گفت: ما از امارات می‌خواهیم سرزمین خود را در اختیار دشمنان ایران قرار ندهد و جلوی مداخله از طریق خاک خود را بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین ضمن پیشنهاد طراحی نظم برابر اقتصادی در جهان توسط بریکس، بر رایزنی پیرامون توسعه اشتغال و ضرورت ایستادگی در برابر استعمار نوین و برقراری نظم عادلانه جهانی تأکید کرد و گفت: این نشست، بستری برای تبادل دیدگاه‌های ملی پیرامون حوزه‌های رفاه و اقتصاد کار است.

وی ضمن قدردانی از میزبانی هند، بر اهمیت اهداف بنیادین نشست بریکس تأکید کرد و با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای و مواجهه کشور با تجاوزات اخیر، ادامه داد: امنیت خلیج‌فارس تنها با مشارکت کشورهای همسایه قابل تأمین است. ایران معتقد است نیازی به حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه وجود ندارد و کشورهای همسایه ظرفیت کامل برای برقراری ثبات پایدار را دارا هستند.

میدری با بیان این که کشورم در یک جنگ ناخواسته وارد شده است و ما عزادار کودکان و مردم بی گناه و عزادار رهبر فقید کشورمان در جریان جنگ اخیر هستیم، تاکید کرد: من اینجا آمده‌ام، زیرا اعتقاد دارم گروه کشورهای بریکس برای یک هدف بزرگ تاسیس شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشاره به بیانیه هفدهمین اجلاس سران بریکس در «ریودوژانیرو»، تعهد به صلح، حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات، ایجاد نظم عادلانه را اولویت این ائتلاف دانست و با یادآوری پیشینه تمدنی و تاریخی کشورهای عضو بریکس نظیر ایران، چین، هند و روسیه یادآورشد: تاریخ گواهی می‌دهد که این کشورها بدون توسل به استعمار، مهد تمدن و خالق ثروت بوده‌اند. با این حال، تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که بدون مقاومت در برابر قدرت‌های استعمارگر اقتصادی، حفظ تمدن و شکوفایی ممکن نیست.

وی از کشورهای عضو بریکس خواست با اتخاذ موضعی واحد، مانع تکرار تجربه‌های تلخ تاریخی شوند و مسیر تحقق جهانی آباد و بدون تجاوز را هموار کنند.

میدری با تاکید بر اینکه ایران به دنبال جنگ نیست، اما در برابر تجاوز سکوت نخواهد کرد، از اعضای بریکس خواست تا بر پایه احترام متقابل، در سمت درست تاریخ بایستند و مانع از تکرار الگوهای «امپریالیسم نو و استعمار نو» شوند.

وی هدف از این حضور را تشریح الگوهای ایرانی توسعه اشتغال و تقویت پیوندهای چندجانبه خواند و خاطرنشان کرد: کشورهای عضو بریکس با هم‌افزایی می‌توانند جهانی ثروتمند، صلح‌آمیز و به‌دور از استثمار را برای آیندگان رقم بزنند.

گفتنی است این نشست طی دو روز با حضور وزرا و نمایندگان کشورهای عضو بریکس برگزارشد و محور اصلی آن بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه اشتغال، بازار کار و تأمین اجتماعی بود.

وزرای حاضر در این رویداد دو روزه، اولویت‌های اصلی خود را با حضور نمایندگان سازمان بین‌المللی کار (ILO) و نهادهای بین‌المللی بررسی کردند.

همچنین، دیدارهای دوجانبه با وزرای کار روسیه، هند و اندونزی بخشی از برنامه فشرده ایران برای شکل‌دهی به نظم نوین اقتصادی در حاشیه اجلاس بریکس است و سیاست‌گذاری در حوزه حمایت‌های اجتماعی و کاهش بیکاری با تکیه بر تجارب اعضای بریکس، کلیدواژه اصلی این گفت‌وگوها به شمار می‌رود.