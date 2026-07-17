به گزارش ایلنا، فاطمه محمدیان که بعنوان یکی از چهار سخنران ویژه در پانل سه جانبه گرایی در پانزدهمین مجمع اتحادیه‌های کارگری بریکس سخن میگفت؛ تاکید کرد سه‌جانبه‌گرایی زمانی موفق است که منافع و کرامت نیروی کار در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد

متن کامل سخنرانی این مقام ارشد تشکلات کارگری در پانل مذکور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم جلسه،

نمایندگان محترم اتحادیه‌های کارگری و همکاران گرامی،

مایه افتخار است که به نمایندگی از تشکل‌های کارگری جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور دارم.

امروز درباره «بهترین تجربیات سه‌جانبه‌گرایی» سخن می‌گوییم؛ اما باید تأکید کنیم که سه‌جانبه‌گرایی زمانی موفق است که منافع و کرامت نیروی کار در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد. اگر گفت‌وگوی اجتماعی به بهبود زندگی کارگران، امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و گسترش حمایت‌های اجتماعی منجر نشود، نمی‌توان آن را یک تجربه موفق دانست.

جهان کار با چالش‌های بزرگی روبه‌روست؛ از هوش مصنوعی و اتوماسیون گرفته تا گسترش اقتصاد پلتفرمی، تغییرات اقلیمی و نااطمینانی‌های اقتصادی. در چنین شرایطی، کارگران نباید هزینه تحولات اقتصادی و فناوری را بپردازند. فناوری باید در خدمت انسان باشد، نه اینکه جایگزین او شود یا امنیت شغلی و معیشت او را تهدید کند.

از نگاه تشکل‌های کارگری ایران، سه‌جانبه‌گرایی موفق بر چند اصل اساسی استوار است.

نخست، مشارکت واقعی و مؤثر اتحادیه‌های کارگری در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری. حضور تشکل‌های کارگری نباید صرفاً تشریفاتی باشد. سیاست‌های مربوط به دستمزد، اشتغال، اصلاحات بازار کار، هوش مصنوعی، تأمین اجتماعی و توسعه اقتصادی باید با مشارکت واقعی نمایندگان کارگران تدوین شود.

در کشورم طی دوسال اخیر «حداقل دستمزد کارگران» در مذاکرات سه جانبه نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت بیشتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافت که ناشی از مشارکت واقعی نمایندگان کارگری و توجه شرکای اجتماعی به واقعیت‌های معیشت خانوار کارگری بود.

دوم، تضمین کار شایسته و عدالت اجتماعی. رشد اقتصادی زمانی ارزشمند است که ثمره آن به زندگی کارگران نیز برسد. افزایش بهره‌وری نباید تنها به سود سرمایه باشد؛ بلکه باید به افزایش دستمزدهای واقعی، امنیت شغلی، بهبود شرایط کار، ارتقای ایمنی و سلامت شغلی و توسعه خدمات تأمین اجتماعی منجر شود.

سوم، حمایت از همه کارگران، به‌ویژه کارگران آسیب‌پذیر. امروز میلیون‌ها کارگر در بخش غیررسمی، اقتصاد دیجیتال، مشاغل پلتفرمی و قراردادهای غیرمتعارف فعالیت می‌کنند. این کارگران نیز باید از همان حقوق بنیادین، حمایت‌های قانونی، تأمین اجتماعی و حق تشکل‌یابی برخوردار باشند. آینده کار نباید به معنای کاهش حقوق کارگران باشد.

همکاران گرامی،

یکی از مهم‌ترین درس‌های این نشست باید این باشد که گفت‌وگوی اجتماعی، سرمایه‌گذاری برای ثبات اقتصادی و اجتماعی است. هرجا دولت‌ها، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری با احترام متقابل و بر پایه اعتماد همکاری کرده‌اند، بهره‌وری افزایش یافته، اختلافات کاهش یافته و توسعه پایدار تقویت شده است.

در عین حال، امروز وظیفه ما این است که صدای کارگران در تحولات آینده باشیم. در عصر هوش مصنوعی، باید اصل روشنی را بپذیریم: «هیچ تصمیمی درباره کارگران، بدون حضور و مشارکت نماینده کارگران» نباشد.

فناوری، الگوریتم‌ها و نظام‌های مدیریت دیجیتال نباید جایگزین گفت‌وگوی اجتماعی و حقوق بنیادین نیروی کار شوند.

ما همچنین معتقدیم که همکاری میان اتحادیه‌های کارگری کشورهای بریکس باید بیش از گذشته تقویت شود. تبادل تجربه در زمینه مذاکرات جمعی، حمایت از کارگران مهاجر، گسترش تأمین اجتماعی، توسعه مهارت‌ها و حفاظت از حقوق کارگران در اقتصاد دیجیتال، می‌تواند صدای کارگران کشورهای بریکس را در نظام حکمرانی جهانی رساتر کند.

در پایان، اجازه دهید بر یک نکته تأکید کنم.

کارگران صرفاً عامل تولید نیستند؛ آنان سرمایه اصلی توسعه، ستون فقرات اقتصاد و بنیان ثبات اجتماعی هستند. اگر بریکس به دنبال آینده‌ای عادلانه، پایدار و تاب‌آور است، باید کرامت کار، عدالت مزدی، امنیت شغلی، آزادی تشکل‌یابی، گفت‌وگوی اجتماعی و تأمین اجتماعی فراگیر را در مرکز سیاست‌های خود قرار دهد.

از نگاه تشکل‌های کارگری جمهوری اسلامی ایران، سه‌جانبه‌گرایی واقعی زمانی محقق می‌شود که صدای کارگران شنیده شود، حقوق آنان تضمین گردد و منافع توسعه به‌طور عادلانه میان همه شرکای اجتماعی توزیع شود.

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