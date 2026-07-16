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حضور هیات کارگری جمهوری اسلامی ایران در پانزدهمین مجمع اتحادیه های کارگری بریکس

حضور هیات کارگری جمهوری اسلامی ایران در پانزدهمین مجمع اتحادیه های کارگری بریکس
کد خبر : 1814155
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هیات کارگری جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در پانزدهمین مجمع اتحادیه های کارگری بریکس در حیدرآباد هند حضور یافت.

به گزارش ایلنا، هیات کارگری جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در پانزدهمین مجمع اتحادیه‌های کارگری بریکس در حیدرآباد هند حضور یافت. 

هیات اعزامی نمایندگان کارگران ایران ضمن شرکت در نشستهای مجمع عمومی؛ در چهار پانل و کمیته تخصصی شامل «تامین اجتماعی» 

«مهارتها»، «زنان و آینده کار» و «فناوری انسان محور و هوش مصنوعی» حضور خواهند یافت. 

همچنین ملاقاتهای دوجانبه با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری چین، روسیه، برزیل، مصر و هندوستان از جمله برنامه‌های هیات ایران خواهد بود. 

شعار مجمع امسال؛ «سازندگی برای تاب آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» تعیین شده است.

 

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