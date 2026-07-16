اعتراض کارگران چوکا به عدم پرداخت حقوق و تبعیض/ کارگران: تهدید به اخراج شدیم!

کارگران شرکت چوکا در تماس با خبرنگار ایلنا، از پایان اعتراض مسالمت‌آمیز خود که در روزهای گذشته آغاز شده بود، خبر دادند.

این کارگران با بیان اینکه «مدیرعامل فعلی که برای خود پاداش و حقوق نجومی می‌گیرد و از پرداخت مطالبات کارگران طفره می‌رود، دیگر جایی در کارخانه ندارد» به تشریح مطالبات خود پرداختند.

این کارگران گفتند: در جریان این تجمع، حضور مدیرعامل شرکت و اظهارات وی مبنی بر تهدید کارگران به اخراج به جای ایجاد آرامش و مدیریت شرایط، موجب تشدید فضای تنش شد. مدیرعامل فعلی از زمان انتصاب خود تاکنون با حواشی مختلفی از جمله اخراج ۲۰ نفر از کارگران، قطع اضافه کاری کارگران، انتصاب برخی مشاوران، تبعیض در پرداخت‌ها، حقوق‌های نجومی و افزایش اضافه کار مدیرعامل، بلاتکلیفی در روند تولید و برخی فعالیت‌های اقتصادی خارج از مجموعه، موجب نارضایتی و اعتراض کارگران شده است.

این کارگران با ارسال فیش‌های حقوقی خود، به قیاس دریافتی خود و مدیرعامل و مشاوران شرکت پرداختند؛ دریافتی مدیران بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است و این در حالیست که به گفته کارگران، «در سال جاری برج ۱ و ۲، کارگران فقط ۷۰ درصد حقوق خود را گرفته‌اند بدون اضافه کاری و حقوق برج‌های ۳ و ۴ هم پرداخت نشده».

آن‌ها افزودند: مدیرعامل ادعا کرده پول برای پرداخت حقوق نیست این در حالیست که کارگران خواستار استعفای او هستند و از سکوت مسئولان از جمله نماینده مردم شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در قبال مشکلات کارگران ناراضی‌اند و معتقدند آقای نماینده حامی مدیرعامل است.

کارگران افزودند: همچنین نشست‌هایی در هفته جاری با حضور مدیرعامل تاپیکو، تاسیکو و شستا به اتفاق مدیرعامل چوکا و نماینده مجلس منتشر شده است که انتظار می‌رود جهت تنویر افکار عمومی درباره اهداف و نتایج این جلسات، شفاف‌سازی کنند و مشخص شود آیا این نشست‌ها در راستای بررسی وضعیت مدیریت شرکت برگزار شده یا اهداف دیگری را دنبال کرده است.

کارگران در پایان تاکید کردند: مدیریت فعلی شرکت چوب و کاغذ ایران (چوکا) ناکارآمد است و بایستی تکلیف کارخانه و مطالبات کارگران روشن شود.

گفتنی ست، اعتراض کارگران چوکا از حدود دو روز پیش آغاز شده است.

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