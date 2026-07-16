خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طومار بازنشستگان خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورا/ معوقات بازنشستگان پرداخت شود

طومار بازنشستگان خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورا/ معوقات بازنشستگان پرداخت شود
کد خبر : 1814085
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان مراسم گردهمایی سالروز تامین اجتماعی که صبح امروز در خانه کارگر برگزار شد، بازنشستگان و کارگران با امضای طوماری، خواستار پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی شدند.

به گزارش ایلنا، متن طومار به شرح زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری ایران

برادر ارجمند جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر سالاری مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی

سلام علیکم؛ 

احتراماً؛ اینجانبان امضا کنندگان طومار ذیل بعنوان نمایندگان کارگران شاغل و بازنشسته کشور، به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی و تأکید بر مفاد قانون تأمین اجتماعی و احکام برنامه هفتم توسعه، خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و پیش‌بینی ردیف مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سال ۱۴۰۶ وعدم تحمیل هرگونه تعهد بدون تأمین منابع مالی به سازمان تأمین اجتماعی، می‌باشیم. همچنین از سازمان تأمین اجتماعی نیز عمل به تعهدات قانونی خود در قبال جامعه کارگری شاغل و بازنشسته و چاره اندیشی جهت پرداخت معوقات را خواستاریم. انتظار داریم همچون گذشته در کنار محرومان قرار گرفته و این خواسته به حق آنان را اجابت نمایید. 

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل