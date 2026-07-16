طومار بازنشستگان خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورا/ معوقات بازنشستگان پرداخت شود

به گزارش ایلنا، متن طومار به شرح زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری ایران

برادر ارجمند جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر سالاری مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی

سلام علیکم؛

احتراماً؛ اینجانبان امضا کنندگان طومار ذیل بعنوان نمایندگان کارگران شاغل و بازنشسته کشور، به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی و تأکید بر مفاد قانون تأمین اجتماعی و احکام برنامه هفتم توسعه، خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و پیش‌بینی ردیف مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سال ۱۴۰۶ وعدم تحمیل هرگونه تعهد بدون تأمین منابع مالی به سازمان تأمین اجتماعی، می‌باشیم. همچنین از سازمان تأمین اجتماعی نیز عمل به تعهدات قانونی خود در قبال جامعه کارگری شاغل و بازنشسته و چاره اندیشی جهت پرداخت معوقات را خواستاریم. انتظار داریم همچون گذشته در کنار محرومان قرار گرفته و این خواسته به حق آنان را اجابت نمایید.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته»

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