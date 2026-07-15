در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
شهادت چندین کارگر صیاد در حملات آمریکا به هرمزگان/ «لنجهای خصوصی» تمام دارایی خانوادههای کارگری غرق شدند
دبیر اجرایی خانه کارگر بندرعباس، ابعاد خسارات واردشده به جان و مال کارگران این استان را تشریح کرد و گفت: پنجشنبه شبِ هفته گذشته و پس از نقض مجدد آتشبس، حملهای به اسکله صیادی معروف به «اسکله پنج پله» در بندرعباس صورت گرفت. این اسکله کاملاً خصوصی است و دولت آن را صرفاً برای پهلو گرفتن شناورهای تعاونی صیادان و مردم عادی احداث کرده است. در این حادثه، سه نفر از ماهیگیران زحمتکش کشته شدند و خسارات بسیار شدیدی به قایقها و لنجهای صیادی وارد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ استان هرمزگان از نخستین روزهای آغاز جنگ تاکنون، در زمره استانهاییست که عمیقترین زخمها را بر پیکره خود تحمل کرده است. در یک هفتهی پرالتهابِ گذشته نیز، این دیار آماج سنگینترین حملات آمریکا قرار گرفت؛ حملاتی که برخلاف ادعاهای مطروحه و اظهارنظرهای رسمی مقامات آمریکایی، نوک پیکانِ ویرانگر خود را مستقیماً به سوی مردم کوچه و بازار و معیشت و زیستِ مظلومانهی ساکنان این خطه نشانه رفته است.
گواه این مدعا، آمار تلخ و تکاندهندهی جانباختگانی است که در همین چند روز اخیر، خونِ پاکشان بر زمین ریخت؛ انسانهای شریفی که غالباً از طبقه زحمتکش و کارگر بودند و نان از عرقِ جبین میخوردند. برای درکِ عمیقترِ این روزهای سخت و آگاهی از آنچه دقیقاً بر سر کارگران این استان و مشخصاً شهر بندرعباس آمده است، و همچنین برای واکاوی آمارِ تلفات کارگری در هفتهای که گذشت، پای صحبتهای «اسماعیل حاجیزاده»، دبیر اجرایی خانه کارگر بندرعباس نشستیم.
آوار موشکها بر سر صیادان و محیطبانان؛ روایت یک هفته پرالتهاب
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر بندرعباس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به شدت حملات اخیر به استان هرمزگان اظهار کرد: «از زمان آغاز این دور از حملات، گمان میکنم بیشترین موشکها به استان ما اصابت کرده است.»
وی در تشریح تلفات جامعه کارگری در روزهای اخیر گفت: «متأسفانه دو روز گذشته، یک پایگاه و ایستگاه محیط زیست در روستای طارم از توابع حاجیآباد هدف قرار گرفت. در این حمله، یک خانواده کارگری که در آنجا مشغول کار و نگهبانی از مجموعه بودند، دچار حادثه شدند و هر سه نفرِ آنها در دم جان باختند.»
حاجیزاده در ادامه با اشاره به آسیبدیدگی شدید صیادان در این حملات، افزود: «پنجشنبه شبِ هفته گذشته و پس از نقض مجدد آتشبس، حملهای به اسکله صیادی معروف به «اسکله پنج پله» در بندرعباس صورت گرفت. این اسکله کاملاً خصوصی است و دولت آن را صرفاً برای پهلو گرفتن شناورهای تعاونی صیادان و مردم عادی احداث کرده است. در این حادثه، سه نفر از ماهیگیران زحمتکش کشته شدند و خسارات بسیار شدیدی به قایقها و لنجهای صیادی وارد شد.»
به گفته وی، در این حمله نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ شناور و قایق کوچک صیادی متعلق به اهالی محلات مختلف بندرعباس که شغل اصلیشان ماهیگیری است، به طور کامل منهدم شد و تعدادی خودرو نیز خسارت جدی دیدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندرعباس همچنین تصریح کرد: «سه روز پس از آن، مجدداً به اسکله صیادی شهرستان سیریک در شرق استان حمله شد که در آنجا نیز دو کارگر صیاد جان خود را از دست دادند.»
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در این مدت پالایشگاهها، پتروشیمیها یا مناطق صنعتی نیز آسیب دیدهاند، توضیح داد: «استان هرمزگان یکی از صنعتیترین استانهای کشور است. ما در بندرعباس پتروشیمی نداریم، اما دو ابرپالایشگاه، چندین پالایشگاه کوچک، و صنایع فولاد و آلومینیوم داریم. با این حال، در یک هفتهی اخیر عمدهی حملات متوجه صیادان و اقشار کارگری بوده است و در این مدت، نقاط دیگری همچون پایگاه نیروی هوایی و نقاط نظامی داخلِ شهر بندرعباس نیز هدف شلیک قرار گرفتهاند.»
حاجیزاده خاطرنشان کرد: «البته در اوایل جنگ (در اسفندماه)، حملاتی به زیرساختهای صنعتی صورت گرفت؛ از جمله حمله به شرکت تخلیه بار «مک کینگ» در اسکله که آسیب زیادی دید. همچنین در آن مقطع، چندین دستگاه آبشیرینکن در بندرعباس و قشم، منبع آبرسانی بندر سیریک و قسمتی از پالایشگاه نفت بندرعباس هدف قرار گرفتند، اما در روزهای اخیر بیشترِ آسیبها متوجه ماهیگیران بوده است. »
او با ابراز نگرانی از وضعیت مفقودین بیان کرد: «در حال حاضر چندین صیاد ناپدید هستند و وضعیت شناورهایشان نامعلوم است. همچنین روزهای گذشته، به یک لنج صیادیِ کاملاً خصوصی در اطراف بندرلنگه حمله شد که خوشبختانه این حادثه آسیب جانی در پی نداشت، اما لنج با تمام بار خود به طور کامل به زیر آب رفت و کاملاً نابود شد.»