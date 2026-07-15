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کارگران در انتظار عمل به وعده‌ها؛

پرداخت معوقات مزدی و ۱۴ ماه بیمه پرداخت‌نشده کارگران تراورس و ماشین‌آلات کرج در دستور کار قرار گرفت

پرداخت معوقات مزدی و ۱۴ ماه بیمه پرداخت‌نشده کارگران تراورس و ماشین‌آلات کرج در دستور کار قرار گرفت
کد خبر : 1813716
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کارگران کارخانه‌ تراورس و ماشین‌آلات کرج خواستار پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود شدند؛ مطالباتی که شامل حقوق عقب‌افتاده فروردین‌ماه، مطالبات مربوط به اعیاد، حقوق خردادماه و همچنین ۱۴ ماه حق بیمه پرداخت‌نشده از سال ۱۴۰۳ به بعد است.

به گزارش ایلنا، در پی پیگیری کارگران این واحدها که روز گذشته با اعتراض همراه بود، جلسه‌ای با حضور مدیریت کارخانه و چند تن از کارگران به نمایندگی از سایر همکاران در فرمانداری کرج برگزار شد.

بر اساس اظهارات کارگران، در این جلسه مقرر شده است ظرف ۷۲ ساعت آینده، مطالبات مزدی و وضعیت بیمه پرسنل تعیین تکلیف و برطرف شود. همچنین اعلام شده است در صورت عملی نشدن این تعهد، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.

کارگران می‌گویند در جریان پیگیری مطالبات خود ، مأموران ایستگاه کرج نیز در محل حضور یافتند و روند رسیدگی پس از آن به برگزاری جلسه در فرمانداری منتهی شد.

به گفته کارگران، بخش مهمی از نگرانی آنان به پرداخت نشدن حق بیمه در ماه‌های گذشته بازمی‌گردد؛ موضوعی که در کنار معوقات مزدی، مشکلات معیشتی و شغلی متعددی برای آنان ایجاد کرده است.

کارگران تراورس و ماشین‌آلات کرج اکنون در انتظار اجرای وعده داده‌شده در مهلت تعیین‌شده هستند.

 

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