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پرداخت بخشی از مطالبات کارگران زغال‌سنگ کرمان با یکماه و نیم تأخیر

پرداخت بخشی از مطالبات کارگران زغال‌سنگ کرمان با یکماه و نیم تأخیر
کد خبر : 1813689
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کارگران معدنچی شرکت زغال‌سنگ کرمان از پرداخت بخشی از حقوق معوقه اردیبهشت‌ماه خود خبر دادند و اعلام کردند این پرداخت با وجود گذشت حدود یک ماه و نیم از موعد مقرر، به صورت کامل انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران معدنچی شرکت زغال‌سنگ کرمان گفتند: صبح امروز بخشی از حقوق اردیبهشت‌ماه خود را دریافت کرده‌اند، اما مبالغ واریزی با حقوق کامل آنان مطابقت نداشته است. 

این کارگران مدعی‌اند بر اساس اطلاعیه شرکت زغال‌سنگ کرمان، قرار بود حقوق اردیبهشت‌ماه کارگران معدنچی به همراه مزایا پرداخت شود، اما آنچه به حساب آنان واریز شده، کمتر از حقوق کامل بوده است. 

به گفته این کارگران، کارفرما علت تأخیر در پرداخت حقوق‌ها را مشکلات بانکی عنوان کرده است. با این حال، آنان می‌گویند بخشی از مطالبات‌شان با وجود گذشت نزدیک به دو ماه همچنان پرداخت نشده و این موضوع موجب نگرانی کارگران شده است. 

کارگران معدنچی زغال‌سنگ کرمان همچنین اعلام کردند روابط عمومی شرکت در اطلاعیه‌ای وعده داده است در صورت رفع مشکلات بانکی، باقیمانده مطالبات مزدی  آنان ظرف یک تا دو روز آینده پرداخت خواهد شد. 

این کارگران با اشاره به انتظار برای اجرای این وعده، خواستار پرداخت کامل مطالبات معوقه خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند.

 

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