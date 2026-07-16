در تماس با ایلنا مطرح شد؛
معوقات مزدی و بیمهای کارگران سپید پلاست چابهار / حق اعتراض ما را به رسمیت بشناسید
شماری از کارگران شرکت سپید پلاست در شهرستان چابهار، از پرداخت نشدن چندماهه حقوق و واریز نشدن حق بیمهی خود خبر دادند و خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت خود شدند.
به گزارش ایلنا، منابع کارگری در این واحد تولیدی اعلام کردند که شرکت سپید پلاست که در زمینه تولید انواع نایلکس و سفره یکبار مصرف در منطقه چابهار فعالیت دارد، طی چهار ماه گذشته حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده و حقوق سه ماه آنان نیز همچنان معوق مانده است.
به گفته این منابع، بخش زیادی از کارگران این شرکت را نیروهای بومی و بلوچ تشکیل میدهند و کارفرما پس از گذشت سه ماه، تنها مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان بخشی از مطالبات به آنان پرداخت کرده و وعده داده است باقیمانده حقوق در ماههای آینده پرداخت شود.
کارگران میگویند تداوم این وضعیت در شرایطی رخ داده که هزینههای معیشت، اجاره مسکن و سایر مخارج زندگی به شدت افزایش یافته و تأخیر در پرداخت دستمزدها، فشار اقتصادی سنگینی بر آنان و خانوادههایشان وارد کرده است.
این منابع همچنین تأکید کردند هر یک از کارگرانی که نسبت به وضعیت موجود اعتراض یا مطالبهگری کردهاند، با تهدید به اخراج یا قطع همکاری مواجه شدهاند.
کارگران سپید پلاست چابهار در پایان خواستار ورود و رسیدگی فوری مسئولان ذیربط به وضعیت پرداخت حقوق، حق بیمه و امنیت شغلی خود شدند.