بازنشستگان صنعت نفت: ماده ۱۰ را اجرا کنید و معوقات ما را بپردازید

به گزارش ایلنا، در پی طرح این مطالبات از سوی شماری از بازنشستگان صنعت نفت، درخواست‌هایی درباره تداوم و تکمیل اجرای قانون موسوم به ماده ۱۰ مطرح شده است.

بر اساس این مطالبات، این بازنشستگان با اشاره به اینکه در دوره گذشته و در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده، بخش قابل توجهی از احکام مربوط به اجرای ماده ۱۰ برای شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت عملیاتی شده، اعلام کرده‌اند که حدود ۶۰ درصد از معوقات مربوط به دوران اشتغال آنان، با رعایت سقف حقوق و مزایا، محاسبه و از طریق شرکت‌های اصلی و صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شده است.

با این حال، این گروه از بازنشستگان معتقدند ۴۰ درصد باقیمانده این مطالبات همچنان بلاتکلیف مانده و هنوز زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت آن اعلام نشده است. آنان خواستار شفاف‌سازی مسئولان حوزه توسعه منابع انسانی، امور مالی شرکت‌های اصلی و همچنین اداره کل تدوین مقررات وزارت نفت درباره نحوه اجرای این بخش از مطالبات خود هستند.

در همین حال، بازنشستگان صنعت نفت دو مطالبه دیگر را نیز مطرح کرده‌اند؛ نخست، تعیین تکلیف آورده نقدی ناشی از اجرای ماده ۱۰ در طرح پس‌انداز مسکن و دوم، اعمال آثار افزایش‌های ناشی از این قانون در سایر فوق‌العاده‌های مشمول و پرداخت معوقات مربوط به آن.

مطالبه‌کنندگان تأکید دارند که با وجود اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر، روند اجرای ماده ۱۰ از نگاه آنان هنوز به‌طور کامل پایان نیافته و بخشی از مطالبات مرتبط با دوران اشتغال همچنان باقی مانده است.

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