به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «مدیریت و تقویت ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با مجلس شورای اسلامی»، «ارائه نظرات کارشناسی درباره طرح‌ها و لوایح مرتبط با سازمان»، «رصد و پیگیری فرآیند تقنینی در حوزه تأمین اجتماعی» و «حضور و هماهنگی در جلسات مجلس و کمیسیون‌ها»، بخشی از مهم‌ترین موضوعات کلیدی و در اولویت اداره‌کل امور مجلس و دولت در حوزه عملکردی معاونت حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند.

همچنین در حوزه اقدامات انجام شده مرتبط با اداره‌کل امور مجلس و دولت نیز، بخشی از مهم‌ترین موضوعات در چارچوب «مجموعه‌ای پیگیری‌های مرتبط با اصلاح قوانین و رفع خلاء‌های قانونی در مجلس شورای اسلامی و دولت در حوزه‌های قانون الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجه‌های سنواتی»، «تعیین میزان تأدیه بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از روش‌های مختلف» و «اقدامات مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و تصویب ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور»، «رصد مجموعه طرح‌ها و لوایح مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در حوزه مجلس و دولت» محقق شده است.

گفتنی است، پیگیری و اقدام در حوزه‌های «اصلاح قوانین و رفع خلاء‌های قانونی در مجلس و دولت»، «رصد طرح‌ها و لوایح موجود در حوزه مجلس و دولت» و «اقدامات نظارتی» مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات عملکردی حوزه امور مجلس و دولت سازمان تأمین‌اجتماعی را شامل می‌شوند.

در بخش دیگری از مجموعه اقدامات سال ۱۴۰۴ حوزه امور مجلس و دولت نیز بخشی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در کمیسیون‌های تخصصی دولت در بخش اقدامات نظارتی، شامل: «موضوعات مصوب در کمیسیون‌های تخصصی دولت (در چارچوب هماهنگی‌ها، تعاملات و رایزنی‌های دوسویه سازمان و مبادی ذیربط دولت)»، «دستورالعمل اجرایی بیمه اجرایی اتباع خارجی»، «آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی مکمل»، «سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور»، «تأمین هزینه‌های مهارت‌آموزی کارگران صنایع و بنگاه‌های اقتصادی» و «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» است.

برنامه‌های حوزه امور مجلس و دولت

تنظیم، تسهیل و تعمیق روابط بین سازمان تأمین اجتماعی و قوای مقننه و مجریه و اثرگذاری در قوانین و مقررات (لوایح و طرح‌ها، نامه‌ها، بخشنامه‌های مرتبط) به منظور صیانت از حقوق و منافع سازمان، با رعایت پایداری صندوق و تعادل‌بخشی به منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی، در قالب مأموریت‌های اداره‌کل امور مجلس و دولت سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.

در این حوزه عملکردی سازمان تأمین اجتماعی، بخشی از مهم‌ترین موضوعات در چارچوب «لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت»، «طرح تشکل‌های اجتماعی (مردم نهاد)»، «طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» و «لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق ۳)»، «آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت (پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور و نحوه دریافت مطالبات سازمان بیمه سلامت ایران)» برای اقدام در سال‌جاری تدوین شده است.

در این راستا همچنین، «آیین‌نامه اجرایی نحوه تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی»، «نحوه محاسبه بدهی دولت در اجرای بند (۴) ماده (۶۰) ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» و «آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲) قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مصوب ۱۴۰۴ با عنوان تسهیل جذب نخبگان خارج از کشور در مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر دستگاه‌های اجرایی» در فرایند پیگیری برای سال‌جاری قرار دارند.

اقدامات حوزه هماهنگی امور استان‌ها

در حوزه عملکردی اداره‌کل هماهنگی امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز مجموعه‌ای از برنامه‌های انجام شده در چارچوب، «برگزاری جلسات مستمر کمیته مرکزی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و تصویب حدود ۲۰۰ مصوبه راهبردی در حوزه‌های استمرار خدمات، تجهیز مراکز، تخصیص اعتبار و مستندسازی خسارات که منجر به مدیریت یکپارچه بحران در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان شد»، «تجهیز مراکز حیاتی نظیر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی به سیستم‌های برق اضطراری» و «احصا و مستندسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی (شناسایی ۳۸ مرکز خسارت‌دیده بیمه‌ای و درمانی که مستندات حقوقی مربوطه برای طرح دعوی در مجامع بین‌المللی آماده شده» صورت گرفته است.

در این ارتباط همچنین، «وصول ۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات صعب‌الوصول از محل واگذاری ۵ فقره ملک تهاتری به سازمان»، «آموزش شرکای اجتماعی و احیای سه‌جانبه‌گرایی در راستای کمک به کاهش مصارف و افزایش منابع تأمین اجتماعی»، «پوشش بیمه تکمیلی حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران و افراد تبعی آنان با سهم ۲۱۵ هزار تومانی سازمان برای هر نفر در سال ۱۴۰۴»، «پرداخت ۲۸۴ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان با نرخ کارمزد ۴درصد»، «اعزام ۵۹۲۵ نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران به مشهد مقدس در قالب طرح گردشگری تعالی‌بخش» و «ارائه آموزش ایمنی برای کارگران ساختمانی به دلیل مشاغل پرخطر و هزینه‌بر برای سازمان» از دیگر اقدامات حوزه کاری هماهنگی امور استانها به شمار می‌روند.

برنامه‌های حوزه هماهنگی امور استان‌ها

در حوزه برنامه‌های پیش‌بینی شده اداره‌کل هماهنگی امور استان‌ها برای سال‌جاری نیز، «استقرار کامل طرح تداوم کسب‌وکار (BCP) در سطح سازمان با هدف تضمین ارائه خدمات حیاتی در شرایط بحران»، «برگزاری رزمایش سراسری مدیریت بحران»، «تهیه و تدوین سند مدیریت ریسک»، «خودکفایی مالی سازمان از طریق تهاتر املاک و تبدیل دارایی‌های حاصله از تهاتر به زیرساخت‌های پایدار و مولد»، «استقرار شورای راهبردی بررسی عملکرد استان‌ها»، «برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های آموزش قوانین و مقررات مرتبط با منابع و مصارف سازمان و احیای سه‌جانبه‌گرایی»، «پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان و پرداخت سهم سازمان برای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان»، «پیش‌بینی پرداخت ۳۳ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون تومانی بانرخ کارمزد ۴درصد» و «پیش‌بینی بهره‌مندی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طرح گردشگری تعادل‌بخش (سفر به مشهد مقدس) از مهم‌ترین برنامه‌ها به‌شمار می‌روند.

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