کارگر پاکدست شهرداری چابهار کیف طلا را به صاحبش برگرداند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته یکی از کارگران خدماتی شهرداری چابهار، در حالی که مشغول جمع‌آوری زباله بود، با یک کیف دستی مواجه شد. این کارگر بلافاصله کیف را از کنار خیابان برداشته و محتویات داخلش را برای پیدا کردن صاحب اصلی‌اش کنترل کرد. محتویات کیف حاوی مقادیری طلا به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد ریال بوده است.

بر اساس این گزارش، کارگر مذکور بلافاصله برای پیدا کردن صاحب کیف با واحد حراست شهرداری تماس گرفته و پس از انجام بررسی‌های لازم، کیف با محتویات آن به صاحبش بازگردانده شد.

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