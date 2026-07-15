به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، با تأکید بر سلامت پتروشیمی‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن مستقر در ماهشهر در جریان حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی ایران تصریح کرد که این حملات هیچ‌گونه خللی در فعالیت واحدهای صنعتی این منطقه ایجاد نکرده است.

وی در خصوص وضعیت کاری شاغلان این صنایع افزود: مدیریت بحران منطقه به دلیل گرمای شدید هوا، فعالیت کارگران را در شیفت روز تعطیل کرد؛ با این حال، شیفت شب با حدود ۳۰ درصد ظرفیت به فعالیت خود در خطوط تولید ادامه می‌دهد.

پیرایش همچنین اخبار مربوط به آسیب دیدن زیرساخت‌های آب منطقه را به طور کامل رد کرد و گفت: آب‌شیرین‌کن‌های ماهشهر هیچ آسیبی ندیده‌اند و واحدهای تولیدی کمافی‌السابق به کار خود ادامه می‌دهند.

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