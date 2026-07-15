توضیحات شرکت حفاری شمال درباره روند پرداخت دستمزد کارکنان

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به ماهیت فعالیت شرکت حفاری شمال، بخش عمده منابع مالی این مجموعه از محل مطالبات ناشی از اجرای قراردادها با کارفرمایان تأمین می‌شود؛ از این رو، تأخیر در ایفای تعهدات مالی برخی کارفرمایان، به‌طور مستقیم بر جریان نقدینگی شرکت و زمان‌بندی پرداخت‌ها تأثیرگذار است.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: در شرکت‌های پیمانکاری و پروژه‌محور، به دلیل وابستگی پرداخت‌ها به وصول مطالبات قراردادی، بروز تأخیرهای محدود و مقطعی در پرداخت حقوق، در شرایط مشابه عملیاتی مسبوق به سابقه بوده و موضوعی قابل پیش‌بینی در این حوزه به شمار می‌رود.

شرکت حفاری شمال همچنین با اشاره به مشکلات اخیر در شبکه بانکی اعلام کرد: در هفته‌های گذشته، بروز اختلالات و محدودیت‌های عملیاتی در شبکه بانکی، وقفه مضاعفی در فرآیند انتقال وجوه و انجام پرداخت‌ها ایجاد کرد، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته، حقوق و دستمزد کارکنان طی روزهای اخیر پرداخت شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: شرکت حفاری شمال طی سال‌های فعالیت خود همواره کوشیده است حقوق و مزایای کارکنان را در موعد مقرر و متناسب با ظرفیت‌های مالی شرکت پرداخت کند. این مجموعه همچنین تصریح کرده است که در شرایط دشوار اقتصادی و حتی در دوره‌های ناشی از محدودیت‌های عملیاتی و شرایط جنگی، رویکرد خود را بر حفظ سرمایه انسانی، استمرار فعالیت‌ها و پرهیز از تعدیل نیروی انسانی متمرکز کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، افزایش حقوق کارکنان نیز مطابق مصوبات مربوطه از ابتدای سال جاری اعمال شده که به گفته این شرکت، نشان‌دهنده توجه مدیریت به مسائل معیشتی و رضایت شغلی کارکنان است.

شرکت حفاری شمال در پایان، ضمن قدردانی از صبوری و همراهی کارکنان، تأکید کرده است که با تداوم پیگیری‌ها برای وصول مطالبات از کارفرمایان، همه تلاش خود را برای تسریع در تأمین منابع مالی و بازگشت روند پرداخت‌ها به شرایط عادی به کار خواهد بست.

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