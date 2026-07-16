برق واحدهای تولیدی را قطع نکنید/ لزوم صیانت از اشتغال کارگران

محمد قدس مفیدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آثار منفی قطعی برق بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که قطعی‌های برق، به‌ویژه در فصل‌های گرم سال، آسیب‌های جدی به واحدهای تولیدی و کارفرمایان وارد می‌کند و روند تولید را با اختلال مواجه می‌سازد.

وی افزود: انتظار ما این است که با برنامه‌ریزی دقیق وزارت نیرو و همراهی مسئولان استانی، میزان قطعی برق به شکل محسوسی کاهش یابد تا کارگران در واحدهای تولیدی با آرامش و بدون وقفه به کار خود ادامه دهند.

رئیس کانون کارفرمایان گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: خوشبختانه در استان گلستان گام‌هایی برای توسعه انرژی خورشیدی در صنایع و واحدهای تولیدی برداشته شده و برخی بنگاه‌ها به سمت نصب پنل‌های خورشیدی حرکت کرده‌اند. با این حال، این مسیر هنوز نیازمند حمایت‌های گسترده‌تر و برنامه‌ریزی منسجم‌تر است.

مفیدی با تأکید بر نقش دولت در پشتیبانی از تولید و اشتغال اظهار داشت: دولت باید بیش از گذشته به حوزه کار و کارفرمایی توجه کند. پایداری انرژی، تسهیل مقررات و حمایت از سرمایه‌گذاری، سه مؤلفه اصلی برای حفظ اشتغال و توسعه تولید در استان به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: کارفرمایان استان گلستان با وجود چالش‌های متعدد، تلاش کرده‌اند چرخه تولید را متوقف نکنند؛ اما تداوم این مسیر بدون حمایت مؤثر دولت در حوزه انرژی، تأمین زیرساخت‌ها و کاهش بوروکراسی اداری امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس کانون کارفرمایان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ریزی بلندمدت و مؤثری برای مدیریت مصرف و تولید برق صورت بگیرد، واحدهای تولیدی می‌توانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند؛ در چنین شرایطی نه‌تنها اشتغال موجود حفظ خواهد شد، بلکه زمینه برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز فراهم می‌شود.

انتهای پیام/