تاخیر در پرداخت حقوق کارگران «بندر شهید بهشتی چابهار»/ تعدیل نیرو آغاز شده

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شاغل در این پروژه عمرانی که تحت نظر یک شرکت پیمانکار فعالیت می‌کنند، با اعلام وضعیت بحرانی معیشت خود، خواستار رسیدگی فوری مسئولان به مطالبات صنفی‌شان شدند.

کارگران این پروژه با بیان اینکه با وجود حضور مستمر و روزانه در محل کار (از ساعات ابتدایی صبح تا ساعت ۱۷)، همچنان از دریافت حقوق در ماه‌های اخیر محروم مانده‌اند، اظهار داشتند: «فشار ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق‌ها، تأمین هزینه‌های جاری و معیشتی خانواده‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.»

طبق گزارش‌های دریافتی، علاوه بر تعویق حقوق، روند تعدیل نیرو نیز در این شرکت آغاز شده است که این موضوع نگرانی‌های بیشتری را در میان نیروهای باقی‌مانده ایجاد کرده است.

این کارگران در تشریح پیگیری‌های پیشین خود افزودند: «ماه گذشته در اعتراض به تداوم پرداخت‌نشدن دستمزدها، دست به اعتصاب صنفی زدیم که در پی آن، مبلغ کمی به عنوان مساعده به حساب کارگران واریز شد؛ اما این مبلغ تنها بخش ناچیزی از مطالبات ما بوده و بخش عمده حقوق‌های معوقه همچنان پرداخت‌نشده باقی مانده است.»

کارگران می‌گویند در پی پیگیری‌های اخیر برای دریافت حقوق، مسئولان شرکت پیمانکار، عدم پرداخت مطالبات از سوی کارفرمای اصلی (اداره‌کل بنادر و دریانوردی) را دلیل ناتوانی در تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق کارگران عنوان کرده‌اند.

در پایان، کارگران پروژه بندر شهید بهشتی ضمن ابراز شرمندگی از وضعیت موجود ، خواستار دخالت فوری مسئولان استانی و وزارت راه و شهرسازی برای حل‌وفصل اختلافات مالی میان کارفرما و پیمانکار شدند. آنان همچنین تأکید کردند که اولویت اصلی آن‌ها پرداخت فوری حقوق‌های معوقه و بازگشت به کار همکاران تعدیل‌شده است.

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