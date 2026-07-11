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اخراج کارگران روزمزد شهرداری ایرانشهر/ پایان خدمت در گرما و سرما، خانهنشینی شد
کارگران شهرداری ایرانشهر از عدم تمدید قرارداد تعدادی از همکاران روزمزدی خود خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، قرارداد تعدادی از کارگران روز مزد شهرداری ایرانشهر منقضی و باعدم تمدید مواجه شد.
این کارگران که تعداد آنها حدود ۳۲ نفر است و با قرارداد روزمزدی مشغول به کار بودند، در بخشهای مختلف مانند فضای سبز یا پاکبانی اشتغال داشتهاند.
یکی از کارگران تعدیلشده، ضمن اشاره به دخالتهای برخی مدیران شهری در این اخراجها، به خبرنگار ایلنا گفت: «در این شرایط بغرنج اقتصادی، بیکاری و حذف ناگهانی نیروها، یک دردسر علیحده است که سفرههای کوچک خانوادههای ما را به نابودی میکشاند. ما نه حقوق نجومی میخواستیم و نه مزایایِ خاص؛ تنها به حداقل حقوق کارگری راضی بودیم و با شرافت در گرما و سرما خدمت کردیم.»
او با لحنی گلایهآمیز ادامه داد: «مگر برای کار سخت رفت و روب خیابانها چقدر به یک کارگر روزمزد میدهند که حالا همان را هم از ما دریغ میکنند؟ ما دو سال با امید به استخدام دائم، با شرایط سخت کنار آمدیم، اما حالا پاداش این خدمت بیمنت، خانهنشینی است.»
این کارگران اکنون در بلاتکلیفی به سر میبرند و از مسئولان استانی و نهادهای نظارتی، خواستار رسیدگی فوری برای بازگشت به کار هستند.