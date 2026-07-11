تأکید سخنرانان بر وحدت ملی، مقاومت و حمایت از جامعه کارگری

به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، در این مراسم، عمران عباسی نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، به تبیین دیدگاه‌های خود درباره سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها پرداخت.

وی با اشاره به آنچه «بدعهدی‌های مکرر آمریکا» خواند، اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مقاومت و ایستادگی توانسته است در برابر فشارهای خارجی از آرمان‌های خود دفاع کند و ملت ایران نیز با حضور گسترده در صحنه‌های مختلف، از جمله در رویدادهای اخیر، همراهی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته است.

عباسی همچنین با اشاره به حضور مردم در عرصه‌های مختلف، نقش همبستگی ملی، تبعیت از رهبری و همراهی نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی را از عوامل مؤثر در عبور کشور از بحران‌ها دانست.

در ادامه، حسینی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، از خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان به دلیل برگزاری مستمر برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در مناسبت‌های ملی و مذهبی قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف از زمان اعلام شهادت رهبر انقلاب تا آیین تشییع و تدفین، حضور گسترده مردم در این مراسم‌ها را نشانه انسجام اجتماعی و همبستگی ملی دانست و تأکید کرد که استمرار این وحدت، ایثار و مقاومت می‌تواند زمینه تحقق آرمان‌های ملت ایران را فراهم سازد.

یحیایی عضو هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه محور مقاومت، اظهار کرد: به اعتقاد وی، یکی از مهم‌ترین میراث‌های رهبر شهید انقلاب، تقویت جریان مقاومت و ایجاد همگرایی میان ملت‌های آزادی‌خواه منطقه بود؛ جریانی که امروز در کشورهای مختلف نمود یافته و در برابر آنچه وی «استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی» خواند، ایستادگی می‌کند.

وی افزود: تحولات سال‌های اخیر، به‌ویژه در رویارویی‌های نظامی منطقه، از نگاه او بیانگر افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و تغییر معادلات منطقه‌ای بوده است.

در بخش دیگری از این مراسم، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان، از حضور گسترده جامعه کارگری، بازنشستگان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مراسم‌های بزرگداشت رهبر شهید قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: جامعه بزرگ کارگری بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت به نمایش گذاشت و حضور پرشور آنان در برنامه‌های مختلف گرامیداشت، جلوه‌ای از قدرشناسی نسبت به خدمات و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب بود.

دریابیگی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، میراث برجسته رهبر شهید را ایجاد همدلی میان آحاد جامعه و اهتمام به وحدت امت اسلامی عنوان کرد و گفت: جلوه‌های این وحدت را می‌توان در حضور گسترده مردم در مراسم‌های وداع و همچنین همراهی ملت‌های مختلف با جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم توجه عملی به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم افزود: جامعه کارگری همواره در تمامی عرصه‌های انقلاب، دفاع مقدس، مقاومت، تولید و توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرین بوده است و انتظار دارد همان‌گونه که از آرمان‌های انقلاب دفاع کرده، مطالبات معیشتی و اقتصادی این قشر نیز مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی مازندران با بیان اینکه تحریم‌های خارجی بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را رقم زده است، تصریح کرد: در کنار فشارهای خارجی، اصلاح ساختارهای مدیریتی، اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، انضباط مالی، برنامه‌ریزی صحیح و اجرای قوانین اقتصادی و اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات معیشتی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فاصله طبقاتی داشته باشد.

دریابیگی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه کارگری و بازنشستگان همچون گذشته در مسیر آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی ثابت‌قدم خواهند ماند و با حفظ وحدت، همدلی و تبعیت از رهنمودهای رهبری، در مسیر اعتلای ایران اسلامی، توسعه عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی ایفای نقش خواهند کرد.

در پایان این مراسم، حاضران با قرائت بیانیه پایانی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر استمرار وحدت ملی، حمایت از جبهه مقاومت، صیانت از منافع کشور و پیگیری مطالبات مشروع جامعه کارگری و بازنشستگان تأکید کردند.

این مراسم به همت مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر، هیئت شهدای کارگر و با مشارکت کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مازندران و شهرستان قائم‌شهر برگزار شد و شرکت‌کنندگان پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، در برنامه‌هایی شامل سخنرانی، مرثیه‌خوانی، سینه‌زنی، شعرخوانی و قرائت بیانیه حضور یافتند.

مراسم به همت مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر، هیئت شهدای کارگر و با مشارکت کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مازندران و شهرستان قائم‌شهر برگزار شد و شرکت‌کنندگان پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، در برنامه‌هایی شامل سخنرانی، مرثیه‌خوانی، سینه‌زنی، شعرخوانی و قرائت بیانیه حضور یافتند.

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