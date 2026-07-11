انتصاب سرپرستان چهار منطقه صندوق بازنشستگی صنعت نفت
با حکم رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشستگان نفت، فرهاد نصیری، سامان کیانی، سهیل صادقی و پونه حسننژاد به عنوان سرپرست دفاتر چهار منطقه کشوری این صندوق انتخاب شدند.
به گزارش ایلنا، سرپرست امور دفاتر و مناطق صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت با صدور احکام جداگانه، سرپرستان مناطق یک، دو، شش و هفت را منصوب کرد.
سرپرست امور مناطق صندوقها با صدور احکام جداگانه، فرهاد نصیری را بهعنوان سرپرست امور منطقه یک، سامان کیانی را بهعنوان سرپرست امور منطقه دو، سهیل صادقی را بهعنوان سرپرست امور منطقه شش و پونه حسننژاد را بهعنوان سرپرست امور منطقه هفت منصوب کرد.
در این احکام همچنین از خدمات و تلاشهای محمود قیطاسوند، احمد شیرالی، سید حمید فانی یزدی و التفات محرمی در دوران تصدی مسئولیت قدردانی شده است.